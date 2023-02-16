

Грузинские политики о резолюции Европарламента по Михаилу Саакашвили

16.02.2023 16:24









В постановлении также подчеркивается «фундаментальная роль» «олигарха» Бидзины Иванишвили, которую он сыграл в аресте Михаила Саакашвили в рамках «личной мести». Поэтому Европарламент еще раз призывает Европейский совет и демократических партнеров обсудить вопрос введения санкций против Бидзины Иванишвили из-за той роли, которую он сыграл в «ухудшении политических процессов в Грузии».



За принятием Европарламентом резолюции последовали комментарии представителей Грузинской мечты и оппозиционных депутатов. «Civil Georgia» предлагает отличающиеся оценки сторон по этому вопросу:



Комментарии представителей Грузинской мечты

Ираклий Кобахидзе – председатель Грузинской мечты: «Общество привыкло к абсурдным записям в резолюциях Европарламента, что является очень печальным событием, но это факт. Следует также подчеркнуть, что эти абсурдные записи в дальнейшем не разделяет ни Европейская комиссия, ни Европейский совет. Так было в предыдущих двух случаях, так будет, я уверен, и в этом случае. Я не знаю, что не так с Европарламентом. Мы максимально внимательно относились к институтам Евросоюза. Именно поэтому мы говорили и делали акцент на конкретных одиозных депутатах Европарламента, но в данном случае общественность все видит. Это системная проблема этого института под названием Европарламент. Это очень серьезная проблема, такому решению, прямо скажем, позавидовал бы Верховный Совет Советского Союза. Я хорошо помню конец 80-х, что тогда происходило, тогда транслировались заседания Верховного Совета Советского Союза. То, что происходило там, то же самое произошло сегодня, и то же самое произошло в случае с предыдущими двумя резолюциями в Европарламенте. Это настоящая катастрофа».



Каха Каладзе – генеральный секретарь Грузинской мечты, мэр Тбилиси: «В резолюции нет ничего нового, она не имеет никакой цены, она имеет цену соломинки. Когда дело доходит до лжи, подлога… эта резолюция, конечно, не может иметь серьезного вида. Документ не будет иметь ценности, если в нем будет говориться о прямом покровительстве преступника его лоббистами. Документ не будет иметь ценности, когда нам говорят о меценате, благотворителе, что он должен попасть под сакции».



Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «К сожалению, резолюции Европарламента стали источником дезинформации и нападок на страну (Грузию). Есть группа европейских политиков, которые пытаются всячески навредить Грузии, чтобы освободить Саакашвили. В этой резолюции слишком много фактических ошибок. Например, говоря о том, что Саакашвили находится в тюрьме только за превышение полномочий, а в случае с Гелашвили его осудили на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью групповым образом. Они говорят о превышении полномочий, потому что хотят показать общественности, что это могут быть и политически мотивированные преступления, но что они делают с фактом группового нанесения ущерба здоровью человека, что мы и видели?… Даже Национальное движение само не ставит этот вопрос под сомнение. Разве сам Европейский суд не говорил в деле Гиргвлиани, что Саакашвили лично участвовал, чтобы преступники смогли избежать сурового наказания? Есть и другие ошибки».



Арчил Талаквадзе – Грузинская мечта: «Эта резолюция не отражает действительности, она искажена, и если что-то политически мотивировано, то именно эта резолюция… Грузии говорят отложить в сторону Конституцию, свои законы и руководствоваться правилами (Андрюса) Кубилюса. Другими словами, Грузия должна освободить человека, осужденного за конкретные преступления судом, по которому также вынесено решение Европейского суда. Это прямое давление на власть».



Комментарии представителей оппозиции

Леван Хабеишвили – председатель Единого национального движения: «В этой резолюции черным по белому написано, что Бидзина Иванишвили ведет личную вендетту против Михаила Саакашвили. Также написано о его санкционировании. В европейской резолюции больше и четче не напишешь… Впервые в истории независимой Грузии в резолюции такого уровня черным по белому написано имя и фамилия политзаключенного, и это президент (Михаил) Саакашвили».



Бадри Джапаридзе – «Лело за Грузию»: «Европарламент требует введения санкций против Бидзины Иванишвили. Это означает, что антидемократические шаги Грузинской мечты вызвали резкую негативную реакцию западного/демократического мира, что особенно пагубно для нашей страны в этот исторический момент, когда через несколько месяцев решается вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС».



Алеко Элисашвили – «Граждане»: «Это крах внешней политики Грузинской мечты. Они должны понимать, что говорить о Европе, о европейской перспективе нашей страны в такой манере — это играть с огнем».



Теона Акубардия — Парламентская политическая группа — «Группа реформ»: «(Резолюция) однозначно показывает, что Грузинская мечта заменила европейскую перспективу личной местью и внутриполитической заинтересованностью в сохранении власти, что является тяжелейшим событием». Европарламент 15 февраля 577 голосами против 33 принял резолюцию по находящемуся в заключении бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили , которая призывает правительство Грузии освободить Саакашвили и предоставить ему возможность получить надлежащую медицинскую помощь за границей. Резолюция напоминает властям Грузии, что они несут ответственность за «обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, предоставление ему надлежащего лечения и уважение его основных прав и личного достоинства в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами». Кроме того, резолюция призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили «использовать свое конституционное право и помиловать Михаила Саакашвили».В постановлении также подчеркивается «фундаментальная роль» «олигарха» Бидзины Иванишвили, которую он сыграл в аресте Михаила Саакашвили в рамках «личной мести». Поэтому Европарламент еще раз призывает Европейский совет и демократических партнеров обсудить вопрос введения санкций против Бидзины Иванишвили из-за той роли, которую он сыграл в «ухудшении политических процессов в Грузии».За принятием Европарламентом резолюции последовали комментарии представителей Грузинской мечты и оппозиционных депутатов. «Civil Georgia» предлагает отличающиеся оценки сторон по этому вопросу:Комментарии представителей Грузинской мечтыИраклий Кобахидзе – председатель Грузинской мечты: «Общество привыкло к абсурдным записям в резолюциях Европарламента, что является очень печальным событием, но это факт. Следует также подчеркнуть, что эти абсурдные записи в дальнейшем не разделяет ни Европейская комиссия, ни Европейский совет. Так было в предыдущих двух случаях, так будет, я уверен, и в этом случае. Я не знаю, что не так с Европарламентом. Мы максимально внимательно относились к институтам Евросоюза. Именно поэтому мы говорили и делали акцент на конкретных одиозных депутатах Европарламента, но в данном случае общественность все видит. Это системная проблема этого института под названием Европарламент. Это очень серьезная проблема, такому решению, прямо скажем, позавидовал бы Верховный Совет Советского Союза. Я хорошо помню конец 80-х, что тогда происходило, тогда транслировались заседания Верховного Совета Советского Союза. То, что происходило там, то же самое произошло сегодня, и то же самое произошло в случае с предыдущими двумя резолюциями в Европарламенте. Это настоящая катастрофа».Каха Каладзе – генеральный секретарь Грузинской мечты, мэр Тбилиси: «В резолюции нет ничего нового, она не имеет никакой цены, она имеет цену соломинки. Когда дело доходит до лжи, подлога… эта резолюция, конечно, не может иметь серьезного вида. Документ не будет иметь ценности, если в нем будет говориться о прямом покровительстве преступника его лоббистами. Документ не будет иметь ценности, когда нам говорят о меценате, благотворителе, что он должен попасть под сакции».Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «К сожалению, резолюции Европарламента стали источником дезинформации и нападок на страну (Грузию). Есть группа европейских политиков, которые пытаются всячески навредить Грузии, чтобы освободить Саакашвили. В этой резолюции слишком много фактических ошибок. Например, говоря о том, что Саакашвили находится в тюрьме только за превышение полномочий, а в случае с Гелашвили его осудили на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью групповым образом. Они говорят о превышении полномочий, потому что хотят показать общественности, что это могут быть и политически мотивированные преступления, но что они делают с фактом группового нанесения ущерба здоровью человека, что мы и видели?… Даже Национальное движение само не ставит этот вопрос под сомнение. Разве сам Европейский суд не говорил в деле Гиргвлиани, что Саакашвили лично участвовал, чтобы преступники смогли избежать сурового наказания? Есть и другие ошибки».Арчил Талаквадзе – Грузинская мечта: «Эта резолюция не отражает действительности, она искажена, и если что-то политически мотивировано, то именно эта резолюция… Грузии говорят отложить в сторону Конституцию, свои законы и руководствоваться правилами (Андрюса) Кубилюса. Другими словами, Грузия должна освободить человека, осужденного за конкретные преступления судом, по которому также вынесено решение Европейского суда. Это прямое давление на власть».Комментарии представителей оппозицииЛеван Хабеишвили – председатель Единого национального движения: «В этой резолюции черным по белому написано, что Бидзина Иванишвили ведет личную вендетту против Михаила Саакашвили. Также написано о его санкционировании. В европейской резолюции больше и четче не напишешь… Впервые в истории независимой Грузии в резолюции такого уровня черным по белому написано имя и фамилия политзаключенного, и это президент (Михаил) Саакашвили».Бадри Джапаридзе – «Лело за Грузию»: «Европарламент требует введения санкций против Бидзины Иванишвили. Это означает, что антидемократические шаги Грузинской мечты вызвали резкую негативную реакцию западного/демократического мира, что особенно пагубно для нашей страны в этот исторический момент, когда через несколько месяцев решается вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС».Алеко Элисашвили – «Граждане»: «Это крах внешней политики Грузинской мечты. Они должны понимать, что говорить о Европе, о европейской перспективе нашей страны в такой манере — это играть с огнем».Теона Акубардия — Парламентская политическая группа — «Группа реформ»: «(Резолюция) однозначно показывает, что Грузинская мечта заменила европейскую перспективу личной местью и внутриполитической заинтересованностью в сохранении власти, что является тяжелейшим событием».



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