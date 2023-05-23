|
|
|
Папуашвили: Ни о каких переговорах с Россией речи не идет
23.05.2023 14:00
По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, никаких тайных переговоров с Россией не ведется.
«Ни о каких переговорах речи не идет. Разговор об одностороннем решении со стороны России, ведь никакого решения Грузия не принимала. Визовое обязательство для граждан Грузии было введено Россией в одностороннем порядке, и это же обязательство было снято также в одностороннем порядке», — заявил Шалва Папуашвили.
Читайте также: Деканоидзе: Грузия и Россия ведут «тайную активную коммуникацию»
Что касается распространенной информации о морском сообщении, то, отвечая на вопрос, Папуашвили сказал, что данная информация не соответствует действительности.
«Это был обычный «фейк», который также распространили «Дроа» и Элене Хоштария, основываясь на разных источниках информации. Ни о каком морском сообщении речи не идет. Речь идет о коммерческом рейсе на судне, которое полностью принадлежало Армении. Грузия, как участник международной конвенции, обязана предоставить полный и свободный доступ в страну, не имеющую выхода к морю. Армения – страна, не имеющая выхода к морю, и, помимо наших двусторонних обязательств в отношении Армении в целом, наша международная конвенция обязывает нас, чтобы у Армении был выход к Черному морю. Это была полностью транзитная перевозка, которую осуществляла Армения. Корабль не был ни под санкциями, ни под российским флагом, груз также не был под санкциями», — заявил Шалва Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна