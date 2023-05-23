

Деканоидзе: Грузия и Россия ведут «тайную активную коммуникацию»

23.05.2023 12:27





Грузинские депутаты утверждают, что Тбилиси и Москва ведут тайные переговоры — «тайную активную коммуникацию». Об этом заявила независимый депутат Хатия Деканоидзе. Она вместе с парламентариями Анной Нацвлишвили и Теоной Акубардия выступили на специальном брифинге.



Грузинские депутаты считают это подрывной деятельностью правительства в отношении безопасности страны и на пути евроинтеграции. И в случае не получения ответов на вопросы, по словам Нацвлишвили, это может закончится вынесением импичмента правительству.



По её словам, восстановление авиасообщения, возобновление новых маршрутов доставки морских грузов в Россию, а также прибытие членов семьи Лаврова и пересечение границы Грузии лицами, находящимися под санкциями, не могло произойти без согласования с грузинскими властями.



«Осуществить это без активных коммуникаций было бы невозможно. Поэтому мы, семь депутатов, обращаемся с вопросами к властям Грузии и ко всем ответственным за это органам исполнительной, — к тем, кто в ответе за это антиконституционное действие, и требуем открыто ответить на вопросы о том, какого рода тайные переговоры ведутся с Россией? Когда начались тайные переговоры и какие каналы использует для этого руководство Грузии? Чья инициатива была начать тайные переговоры? Это очень важно, поскольку у граждан Грузии ни на одном этапе не было предварительной информации о том, в том числе о возобновлении прямых авиарейсов, морских грузоперевозок, а также о въезде санкционированных лиц. Знали ли ответственные лица в правительстве и парламентском большинстве об этом; осуществлялись/осуществляются ли тайные визиты в Москву, что также вызывает тревогу в контексте ухудшения отношений с нашими партнерами, и что активизирует политическую и экономическую экспансию со стороны России. Поэтому наш главный вопрос руководству Грузии — какие тайные переговоры и соглашения ведутся с Россией?», — заявила Деканоидзе.



Напомним, 22 мая армянское информационное агентство Armenpress заявило о морском сообщении между портами Батуми и Новороссийском. Позже Агентство морского транспорта Грузии опубликовано опровержение и заявило, что информация, распространенная армянским информационным агентством о том, что между грузинским и российским портовыми городами ведется сообщение, «интерпретировано и не соответствует действительности». А рейсы, которые осуществляются, носят «коммерческий» характер.





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