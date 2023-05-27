

Гарибашвили: У правительства очень квалифицированный руководитель протокольной службы

27.05.2023 13:26









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«Хочу отметить одно, у нас праздничное настроение, вчера мы особенно отметили День независимости Грузии, и я, как рядовой гражданин, всегда так думал, и считаю и сегодня, что минимум, в этот день мы объединяемся, и этот день должен быть днем ​​взаимного уважения, выражения любви, объединения. Таков мой ответ. Что касается правил протокола, то у правительства есть очень квалифицированный руководитель протокола, г-н Давид Зантарая. Хочу поблагодарить его, также хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства господина Ильи Дарчиашвили, представителей, глав консульств, хочу поблагодарить всех», - заявил Гарибашвили.



Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с представителями диаспор в Министерстве иностранных дел сказала о нарушении протокола. По ее словам, «это предмет не первого бессмысленного противостояния». Президент также подвергла критике министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, отметив, что «министр обороны не должен приветствовать 26 мая сначала премьера, а затем президента, верховного главнокомандующего».



«Я не могу не сказать о важности протокола. Это не «я так хочу, поставьте мне стул туда, станьте в другом месте, опуститесь, присядьте», и это не оскорбление президента, это нарушение протокола, а протокол — не что иное, как опора государства. Если нет, то начинается бесконечное «я первый, ты второй». Это предмет не первого бессмысленного противостояния. Давно уже в этой стране меня ничего не обижает и этим никто не обидит, но я покину это место, придет другой, ведь это место президента», - заявила президент. Я, разумеется, не буду отвечать г-же президенту с этой трибуны, хочу пожелать ей удачного дня, - так отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое она сделала во время своего выступления на «Форуме диаспоре 2023» в Министерстве иностранных дел.В ответ на замечание Саломе Зурабишвили по поводу протокола Гарибашвили заявил, что «у правительства очень квалифицированный руководитель протокольной службы».«Хочу отметить одно, у нас праздничное настроение, вчера мы особенно отметили День независимости Грузии, и я, как рядовой гражданин, всегда так думал, и считаю и сегодня, что минимум, в этот день мы объединяемся, и этот день должен быть днем ​​взаимного уважения, выражения любви, объединения. Таков мой ответ. Что касается правил протокола, то у правительства есть очень квалифицированный руководитель протокола, г-н Давид Зантарая. Хочу поблагодарить его, также хочу поблагодарить всех сотрудников ведомства господина Ильи Дарчиашвили, представителей, глав консульств, хочу поблагодарить всех», - заявил Гарибашвили.Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с представителями диаспор в Министерстве иностранных дел сказала о нарушении протокола. По ее словам, «это предмет не первого бессмысленного противостояния». Президент также подвергла критике министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, отметив, что «министр обороны не должен приветствовать 26 мая сначала премьера, а затем президента, верховного главнокомандующего».«Я не могу не сказать о важности протокола. Это не «я так хочу, поставьте мне стул туда, станьте в другом месте, опуститесь, присядьте», и это не оскорбление президента, это нарушение протокола, а протокол — не что иное, как опора государства. Если нет, то начинается бесконечное «я первый, ты второй». Это предмет не первого бессмысленного противостояния. Давно уже в этой стране меня ничего не обижает и этим никто не обидит, но я покину это место, придет другой, ведь это место президента», - заявила президент.





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