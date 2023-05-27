

Президент Грузии обвинила министра обороны в нарушении протокола

27.05.2023 12:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю празднования Дня независимости, министр обороны нарушил протокол. 26 мая, приветствуя собравшихся на Площади Свободы в Тбилиси, Джуаншер Бурчуладзе сначала упомянул премьер-министра, и только потом – президента и верховного главнокомандующего.



«Так нельзя ни в одной стране. Это везде вызывает удивление. И я скажу еще кое-что: протокол – это не только охрана государства внутри и налаживание наших отношений. Какова бы ни была разница во мнениях, у каждого должно быть свое место», — сказала глава государства на Форуме диаспоры.



Оценивая инцидент на Дне независимости, она подчеркнула, что это было не оскорбление президента, а нарушение протокола. А он представляет собой опору государства, ведь в обратном случае «начинается бесконечное: я первый, ты – второй».



По словам Зурабишвили, три года она даже пыталась создать единый протокольный устав, то есть установить координацию между разными министерствами и структурами, включая Патриархию, чтобы «раз и навсегда упорядочить протокольную книгу Грузии». Но, по признанию президента, это ей не удалось, поскольку «у каждого есть свои маленькие частные амбиции».



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