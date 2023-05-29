

Талаквадзе: Несправедливо объявлять демарш из-за решения России

29.05.2023 21:34









По мнению Арчила Талаквадзе, несправедливо, когда из-за принятого Россией решения Евросоюз объявляет Грузии демарш. Арчил Талаквадзе говорит, что правительство Грузии не принимало никакого участия в снятии санкций с России.



«Из-за решения, принятого Россией, объявлять демарш Грузии несправедливо. Я вам больше скажу, не стоит исключать, и с большой долей вероятности, когда Россия принимала эти решения, одной из ее целей было создать дополнительные проблемы для Грузии, и одна из таких проблем сейчас это демарш. Поэтому сегодня самое главное, чего мы ждем, чего ждет Грузия и наш народ от ЕС, это не демарш, а своевременное положительном решении по статусу кандидата. Любое промедление и откладывание этого решения, безусловно, увеличивает риски и создает дополнительные проблемы для Грузии», — заявил Арчил Талаквадзе в эфире Первого канала Грузии.



Посол Евросоюза в Грузии По словам первого вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, Грузия четко выполняет свою ответственность, обещание, данное перед международным сообществом и со своими партнерами, и продолжает поддерживать Украину всеми шагами и возможностями, которые реально возможны для страны сейчас.По мнению Арчила Талаквадзе, несправедливо, когда из-за принятого Россией решения Евросоюз объявляет Грузии демарш. Арчил Талаквадзе говорит, что правительство Грузии не принимало никакого участия в снятии санкций с России.«Из-за решения, принятого Россией, объявлять демарш Грузии несправедливо. Я вам больше скажу, не стоит исключать, и с большой долей вероятности, когда Россия принимала эти решения, одной из ее целей было создать дополнительные проблемы для Грузии, и одна из таких проблем сейчас это демарш. Поэтому сегодня самое главное, чего мы ждем, чего ждет Грузия и наш народ от ЕС, это не демарш, а своевременное положительном решении по статусу кандидата. Любое промедление и откладывание этого решения, безусловно, увеличивает риски и создает дополнительные проблемы для Грузии», — заявил Арчил Талаквадзе в эфире Первого канала Грузии.Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил , что передал вице-премьеру Грузии, что все 27 государств-членов Евросоюза обеспокоены решением правительства Грузии принимать прямые рейсы из России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





