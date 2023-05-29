

Посол ЕС в Грузии выразил демарш министру экономики Грузии

29.05.2023 20:04





Очевидно, что с нашей точки зрения восстановление прямого авиасообщения с Россией не является чем-то позитивным, но судить о том, как повлияет это на стремление Грузии вступить в Евросоюз, должны 27 государств ЕС, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после встречи с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили, которому передал демарш.



«Верно, что Россия приняла одностороннее решение о возобновлении авиасообщения с Грузией, но для этого требовалась и договоренность с грузинским правительством. Вот почему мне было поручено передать согласованный с 27 государствами посыл о том, что мы обеспокоены решением правительства Грузии согласиться на возобновление прямых полетов между Россией и Грузией.



Грузинская сторона, вице-премьер изложил нам аргументы, которые мы уже слышали, что правительство Грузии обеспечивает то, чтобы не использовались ни подсанкционные авиалинии, ни самолеты, произведенные на Западе, но, к сожалению, в этом отсутствует большой политический смысл. Я хотел бы напомнить вам, что ЕС коллективно принял решение запретить всякого рода полеты из России и в Россию, над территорией ЕС... И это очень важный шаг для всех 27 государств-членов и других стран-партнеров, чтобы оказать давление на Россию и изменить поведение России по отношению к Украине.



Сейчас я не владею информацией о каких-либо дискуссиях в ЕС по поводу введения каких-то санкций против правительства Грузии.



Очевидно, что такое развитие событий, с нашей точки зрения не является позитивным, но судить о том, повлияет ли это и как на стремление Грузии вступить в Евросоюз, должны 27 государств ЕС», - отметил Герчинский.





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