

Национальный банк через сутки отменил свои же санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе

19.09.2023 22:06





Попавшему под санкции США бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе не будут блокировать счета.



Грузинский Нацбанк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».



«Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в отношении его по соответствующему делу в грузинском суде не вынесен обвинительный приговор», — об этом говорится в информации, распространенной Национальным банком Грузии относительно санкций против бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



В Национальном банке заявляют, что в целях полной реализации прав и свобод граждан Грузии, гарантированных Конституцией Грузии, Национальный банк Грузии разработал и внедрил соответствующие изменения в порядок реализации санкционных режимов.



«Как известно, с 26 февраля 2022 года, согласно инструкции Национального банка Грузии, финансовые учреждения Грузии будут полностью работать в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским союзом и Великобританией против Российской Федерации.



Напоминаем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. Грузия никогда не была и не станет местом для уклонения от санкций в будущем.



Кроме того, в этом процессе есть первый прецедент, когда подобные санкции были применены к гражданину Грузии.



Следует отметить, что каждый гражданин Грузии защищен Конституцией Грузии. Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если по соответствующему делу против него в грузинском суде не будет вынесен обвинительный приговор.



В целях полной реализации прав и свобод граждан Грузии, гарантированных Конституцией Грузии, Национальный банк Грузии разработал и внедрил поправку к приказу президента Национального банка Грузии от 4 августа 2023 года N208/ 04, согласно которому режимы санкций, предусмотренные этим правилом, применяются:



а) к гражданину Грузии, если судом Грузии на основании примененных к нему санкций вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу;



б) к зарегистрированному в Грузии юридическому лицу, долей которого владеет (владеет) находящийся под санкциями гражданин(граждане) Грузии, если на основании наложенных санкций судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу.



Национальный банк Грузии обязан немедленно информировать соответствующие органы для дальнейшего реагирования, если в процессе надзора будут обнаружены признаки преступления.



Национальный банк Грузии будет тщательно изучать и брать на особый контроль каждый возможный случай уклонения от санкций и риски.



Национальный банк Грузии готов предоставить международным партнерам информацию о деталях упомянутого решения», — заявили в Нацбанке.



Напомним, США включили Отара Парцхаладзе в санкционный список.





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