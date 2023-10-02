

Кобахидзе: На нужны объяснения, почему USAID профинансировал тренинг для подготовки к революции в Грузии

02.10.2023 13:25









По его словам, представители организации «Канвас» пытались скрыть истинную цель своего визита. Однако, по словам Кобахидзе, стало ясно, что их целью является подготовка революционных процессов в Грузии.



«Я смотрел брифинг Службы государственной безопасности. Помните, поначалу эти люди пытались скрыть истинную цель своего визита. Они говорили о том, что якобы проводили встречи и тренинги с представителями сферы культуры, но на деле оказалось, что их целью была подготовка и планирование революционных процессов в нашей стране, что естественно возмутительно. Еще более возмутительно то, что, как выяснилось, все это финансируется американским агентством USAID. Дословный перевод этой аббревиатуры — «Американская помощь», но я не думаю, что это американская помощь. Нам нужны объяснения, почему USAID профинансировал тренинг, прямой целью которого была подготовка к революции в Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.аа



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Сегодня на брифинге в СГБ Грузии было заявлено, что 25 сентября граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID. Данные лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, а также в разные годы они были связаны с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах.



По заявлению СГБ, эти люди активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», также Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара». «Мы заботимся о мире и спокойствии в нашей стране. Естественно, мы никому не позволим пошатнуть эту страну. Мы не допустим ни революции, ни второго фронта», — заявил председатель партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о брифинге, проведенном в СГБ, и опубликованных материалах.По его словам, представители организации «Канвас» пытались скрыть истинную цель своего визита. Однако, по словам Кобахидзе, стало ясно, что их целью является подготовка революционных процессов в Грузии.«Я смотрел брифинг Службы государственной безопасности. Помните, поначалу эти люди пытались скрыть истинную цель своего визита. Они говорили о том, что якобы проводили встречи и тренинги с представителями сферы культуры, но на деле оказалось, что их целью была подготовка и планирование революционных процессов в нашей стране, что естественно возмутительно. Еще более возмутительно то, что, как выяснилось, все это финансируется американским агентством USAID. Дословный перевод этой аббревиатуры — «Американская помощь», но я не думаю, что это американская помощь. Нам нужны объяснения, почему USAID профинансировал тренинг, прямой целью которого была подготовка к революции в Грузии», — заявил Ираклий Кобахидзе.ааСегодня на брифинге в СГБ Грузии было заявлено, что 25 сентября граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID. Данные лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, а также в разные годы они были связаны с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах.По заявлению СГБ, эти люди активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», также Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».





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