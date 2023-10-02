

СГБ Грузии утверждает, что граджане Сербии готовили молодежь Грузии к госперевороту

02.10.2023 11:53





25 сентября граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID.



Данные лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, а также в разные годы они были связаны с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах, — заявили на брифинге в СГБ.



По заявлению СГБ, эти люди активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных действий. Они представляют правящее звено организации «Канвас», также Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая в Сербии была аналогом грузинской организации «Кмара».



Хотим напомнить общественности, что организация «Канвас», ядром которой является организация «Отпор», используется для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному в октябре-декабре этого года в Грузии. Упомянутые организации имеют определенный практический опыт участия в революционных процессах в зарубежных странах и обучения организации насильственных акций протеста.



Заявленной причиной прибытия указанных лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствием было установлено, что целью их прибытия в Грузию не было только это. В частности, настоящей целью визита этих людей было установление коммуникации и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных и противозаконных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года.



В период 26-29 сентября 2023 года в гостинице «Ибис», расположенной в Тбилиси, проходила переподготовка представителей неправительственных организаций и гражданских активистов, в частности, одной из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и реализации процессов свержения власти насильственным путем. Эти люди прошли тренинг, как действовать против целевых групп, а именно: власти, Православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств, а также изучили пути создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, методы установки палаток перед входом в административные здания, создания напряжения во властных структурах, какой насильственный ответ должен быть дан на их законные требования. Слушателей подготовили к процессу ожидаемых арестов и обучили методам сопротивления в такое время, вопросам финансирования участников акции, вторжения в здание парламента, отключения радиостанций и захвата власти, свержение законно избранной власти Грузии, во время чего был приведен в пример сравнительный анализ ряда революционных процессов, развернувшихся в Сербии.



29 сентября 2023 года Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ Грузии в присутствии адвокатов и переводчиков, в ходе опросов они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Следует отметить, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, ряд деталей также противоречивы.



30 сентября 2023 года Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович выехали из Грузии в Белград.



Здесь же, еще раз напоминаем общественности, что Служба государственной безопасности 18 сентября этого года выступила с заявлением о деструктивных планах организации «Канвас». В настоящее время по делу проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения совершителей преступления и предотвращения преступления против государства.





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