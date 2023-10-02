

Гарибашвили: Надеюсь, мы услышим четкие разъяснения от местного офиса USAID относительно информации СГБ

02.10.2023 14:45









По словам главы правительства, печально то, что сегодня стало известно о USAID.



«К сожалению, было зафиксировано, что эти люди приехали по их приглашению и финансировались USAID. Это, конечно, печальный факт. Будем ждать их официальных объяснений. У нас имеется многолетнее сотрудничество с USAID по многим направлениям, поэтому очень жаль, что происходят такие факты», — сказал Гарибашвили.



Сегодня на брифинге в СГБ заявили, что члены организации «Канвас» встретились в одной из тбилисских гостиниц с представителями НПО, гражданскими активистами, провели тренинг большой группы, которая должна сыграть решающую роль в процессе свержения власти.



СГБ опубликовала

«Я хочу выразить надежду, что мы и общественность услышим надлежащее, прозрачное объяснение от местного офиса USAID», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.По словам главы правительства, печально то, что сегодня стало известно о USAID.«К сожалению, было зафиксировано, что эти люди приехали по их приглашению и финансировались USAID. Это, конечно, печальный факт. Будем ждать их официальных объяснений. У нас имеется многолетнее сотрудничество с USAID по многим направлениям, поэтому очень жаль, что происходят такие факты», — сказал Гарибашвили.Сегодня на брифинге в СГБ заявили, что члены организации «Канвас» встретились в одной из тбилисских гостиниц с представителями НПО, гражданскими активистами, провели тренинг большой группы, которая должна сыграть решающую роль в процессе свержения власти.СГБ опубликовала часть доказательств , полученных в результате тайных следственных действий в отношении представителей организации «Канвас».





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