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Financial Times публикует статью об экс-генпрокуроре Парцахалазе и решении Нацбанка Грузии
02.10.2023 16:00
Международная газета Financial Times опубликовала статью под названием «Нежелание Грузии бороться с российской агентурой проверяет ее лояльность Западу» — об экс-генпрокуроре Отаре Парцахалазе, попавшем под санкции США, и событиях вокруг Нацбанка Грузии.
Газета пишет, что «ненадлежащие действия Грузии по отказу заморозить отчеты Отара Парцхаладзе, которого США обвиняют в том, что он является российским агентом, являются еще одним испытанием связей Тбилиси с Западом».
Автор статьи отмечает, что Нацбанк Грузии изменил правила, касающиеся применения санкций, чему предшествовало предупреждающее публичное заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Автор пишет, что этим решением «фактически защищен Парцхаладзе».
В статье также обсуждаются связи между грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили и бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе и упоминается заявление Бидзины Иванишвили, сделанное в 2016 году. Тогда олигарх заявил, что его сын — Бера Иванишвили — стал крестным отцом внука Отара Парцхаладзе.
Financial Times связалась с олигархом Иванишвили, а также с Отаром Парцхаладзе, однако, по словам автора статьи, олигарх не ответил на запрос о комментариях, а с экс-генпрокурором связаться так и не удалось.
Издание анализирует политическую ситуацию в Грузии — отмечается, что страна ожидает ответа от ЕС по поводу предоставления статуса кандидата, но «политическая обстановка в Грузии остается напряженной».
Внимание Financial Times уделило и заявлению СГБ Грузии от 18 сентября, согласно которому в октябре-декабре запланирована «дестабилизация и гражданские беспорядки».
Автор статьи пишет, что вместо того, чтобы сосредоточиться на судебных и экономических реформах в преддверии доклада Еврокомиссии, правительство Грузии «развернуло ожесточенную кампанию о предполагаемом антизападном заговоре и, не предоставив доказательств, объявило, что раскрыло план государственного переворота бывших чиновников с целью свержения правительства».
«Тем не менее, общество в значительной степени прозападно. Последние опросы показывают, что 90% населения выступает за членство в ЕС», — пишет Financial Times.
В статье также обсуждается отказ Грузии от введения санкций против России и говорится, что «в отличие от других стран-кандидатов в ЕС, Грузия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям после ее полномасштабного вторжения в Украину».
«Вместо этого они возобновили прямые авиарейсы между Тбилиси и Москвой, приветствовали российских эмигрантов и попытались принять закон в российском стиле об «иностранных агентах», который был бы направлен против критически настроенных СМИ и неправительственных организаций», — пишет автор.
В статье Financial Times содержится оценка эксперта немецкого аналитического центра о том, что «Грузинская мечта» не может открыто повернуться спиной к Европе, но есть много вещей, которые, похоже, совсем не способствуют ее европейским устремлениям.
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