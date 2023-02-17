

Дело о заказном убийстве - бабушка завила, что внук хотел ее убить из-за завещания

17.02.2023 12:56









По данным телеканала, в своих показаниях женщина заявила, что внук хотел ее убить из-за имущества, которое она планировала оставить в наследство другому лицу.



Согласно показаниям, обвиняемый часто занимал у бабушки крупные суммы денег, но не возвращал их.



«В марте он занял 10 000 долларов США сроком на 1 месяц, но так и не вернул их. Я разозлилась из-за его безответственности и за такое несправедливое отношение ко мне. Написала ему, что у него больше нет бабушки. Александре [Швилишвили ред.] не ответил мне, не пытался извиниться и не связывался со мной», — приводит показания женщины телеканал «Рустави 2».



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По словам бабушки, в гневе она сказала сыну, что оставит имущество не внуку, а его сводному брату.



«Александре хотел убить меня из-за богатства, которое я накопила и которое собиралась оставить его сводному брату. У него были материальные проблемы, и, вероятно, он думал, что получит какую-то финансовую выгоду после моей смерти», — добила она.



Женщина отмечает, что у нее с внуком были конфликты, но внук не угрожал ей и не говорил ничего такого, что заставило бы ее испугаться и держаться на расстоянии.



В конце января МВД сообщило, что задержало одного человека в Тбилиси с целью подготовки убийства члена семьи по заказу.



По версии следствия, А.С., 1997 г.р., намеревался убить свою бабушку. Нанятому для этой цели киллеру ему пришлось заплатить 150 000 долларов. По данным ведомства, обвиняемый заранее дал деньги на подготовку преступления.



Следствие ведется в соответствии с подпунктами «к» и «н» статьи 18-109 УК Грузии, по факту подготовки умышленного убийства члена семьи из корыстных побуждений, по найму. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением. По словам бабушки, убийство которой, по версии МВД, заказал ее внук, было связано с имущественным вопросом. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».По данным телеканала, в своих показаниях женщина заявила, что внук хотел ее убить из-за имущества, которое она планировала оставить в наследство другому лицу.Согласно показаниям, обвиняемый часто занимал у бабушки крупные суммы денег, но не возвращал их.«В марте он занял 10 000 долларов США сроком на 1 месяц, но так и не вернул их. Я разозлилась из-за его безответственности и за такое несправедливое отношение ко мне. Написала ему, что у него больше нет бабушки. Александре [Швилишвили ред.] не ответил мне, не пытался извиниться и не связывался со мной», — приводит показания женщины телеканал «Рустави 2».По словам бабушки, в гневе она сказала сыну, что оставит имущество не внуку, а его сводному брату.«Александре хотел убить меня из-за богатства, которое я накопила и которое собиралась оставить его сводному брату. У него были материальные проблемы, и, вероятно, он думал, что получит какую-то финансовую выгоду после моей смерти», — добила она.Женщина отмечает, что у нее с внуком были конфликты, но внук не угрожал ей и не говорил ничего такого, что заставило бы ее испугаться и держаться на расстоянии.В конце января МВД сообщило, что задержало одного человека в Тбилиси с целью подготовки убийства члена семьи по заказу.По версии следствия, А.С., 1997 г.р., намеревался убить свою бабушку. Нанятому для этой цели киллеру ему пришлось заплатить 150 000 долларов. По данным ведомства, обвиняемый заранее дал деньги на подготовку преступления.Следствие ведется в соответствии с подпунктами «к» и «н» статьи 18-109 УК Грузии, по факту подготовки умышленного убийства члена семьи из корыстных побуждений, по найму. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.





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