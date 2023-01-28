

Внук заказал свою бабушку киллерам - он задержан

28.01.2023 16:53





В Тбилиси полиция задержала по факту подготовки умышленного убийства члена семьи одно лицо. По информации, распространенной МВД, данное лицо планировало умышленное убийство из корыстных побуждений, по найму своей бабушки и должно было заплатить нанятому для этой цели убийце 150 000 долларов США.



В информации отмечается, что А.С. 1997 года рождения задержан на основании постановления судьи.



Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.



«Следствие установило, что обвиняемый из корысти задумал убийство по найму собственной бабушки - В.С 1951 года рождения. С этой целью он должен был заплатить 150 000 долларов США наемному убийце.



А. С. сообщил лицу, которое должно было исполнить убийство его бабушки, имя , возраст, адрес жертвы, и отправил фото бабушки через интернет-аппликацию.



Обвиняемый заранее передал определенную сумму денег на подготовку преступления, а оставшуюся сумму пообещал выплатить после исполнения заказа.



Полиция задержала А.С. в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также скрытых следственных мероприятий.



Следствие ведется в соответствии с подпунктами «к» и «н» статьи 18-109 УК Грузии, по факту подготовки умышленного убийства члена семьи из корыстных побуждений, по найму», - говорится в информации.





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