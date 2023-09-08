

Хвича Кварацхелия еще раз объяснился за свой отказ сыграть за молодежную сборную Грузии на ЧЕ 2023

08.09.2023 13:41









Наша команда провела три матча группы А отборочного турнира ЧЕ 2024: в гостях 17 июня Грузия победила Кипр ( 2:1), 29 марта в Батуми сыграла вничью с Норвегией (1:1) , а 20 июня в гостях проиграла Шотландии ( 0:2). Сборная Грузии с 4 очками занимает второе место в группе А, на первом месте Шотландия, которая в 4 матчах одержала 4 победы и имеет 12 очков. Норвегия в 4 матчах набрала 4 очка и занимает третье место(худшая чем у нас разница мячей) , сборная Испании, которая считается фаворитом этой группы, в 2 матчах набрала 3 очка. Кипр в трех матчах не заработал ни одного очка. Многие специалисты и поклонники футбола полагают, что у Грузии осталось мало шансов выйти из этой группы и напрямую попасть на ЧЕ 2024. Главными претендентами на завоевание первого и второго места в группе А отборочного турнира, дающее право выступить в финальной части ЧЕ 2024, считаются Шотландия и Испания. Из всех 10 групп отборочного турнира по две лучшие команды выходят в ЧЕ - итого 20 сборных, Германия как хозяин ЧЕ 2024 автоматически получила право выступать в финальной части ЧЕ, еще три команды будут выявлены весной 2024 года по результатам стыковых матчей среди сборных -победителей Лиги Наций 2022 . Среди команд, имеющих возможность попасть в ЧЕ через стыковые матчи, и сборная Грузии, которая в 2022 году стала победителем группы С 4 Лиги Наций. Но для выхода в ЧЕ нашей сборной предстоит весной будущего года выиграть сперва полуфинал стыковых матчей, а затем и финальный поединок.



В ожидании реванша у Испании за поражение 2021 года



Интерес к матчу 8 сентября вызван не только желанием получить три очка и сохранить шансы на завоевание второго места в группе А отборочного турнира ЧЕ, но и тем, что многие поклонники в ожидании ответа на вопрос -сумеет ли Грузия взять реванш за обидное поражение от Испании 28 марта 2021 года. Тогда Грузия повела в счете 1:0 после прекрасного гола , который на 44-ой забил Хвича Кварацхелия. Во втором тайме гости не только сравняли счет, но и на последних секундах игры забили победный мяч в ворота хозяев.



За 8 дней до матча с Испанией главный тренер сборной Грузии французский специалист Вилли Саньол ( наставник нашей национальной команды с марта 2021 года) обнародовал список 23 футболистов, которые в Тбилиси пройдут сборы перед матчем с Испанией и выездной игрой с Норвегией ( Осло, 12 сентября).



Это вратари Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан): защитники Гурам Кашия ("Слован", Братислава, Словакия), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Саба Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Георгий Гочолейшвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси), Саба Сазонов ("Торино", Турин, Италия): полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Георгий Абурджания ("Хатайспор",Турция), Георгий Цитайшвили ("Динамо", Батуми), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция): нападающие Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Голландия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия).



Для сборной Испании матч 8 сентября очень важен-гости уже потерпели одно поражение в турнире (от Шотландии в гостях), поэтому для них принципиальное значение имеет результат матча с Грузией. Для нашей же команды победа над Испанией позволит сохранить шансы на завоевание второго места в группе.





Саньол об Арабидзе и матче с Испанией





На предматчевой пресс-конференции, которая прошла 7 сентября на вышеназванном стадионе, автор этих строк спросил у Саньола о том, почему не вызвал в сборную Грузии атакующего полузащитника кутаисского «Торпедо» 25-летнего Георгия Арабидзе, который в последние месяцы находится в блестящей форме и отлично показал себя в матчах чемпионата Грузии и Конференцлиги. Ответ Саньола разочаровал тех, кто в СМИ и социальных сетях выступал за приглашение Арабидзе в национальную сборную Грузии, за которую он дебютировал в 19 летнем возрасте в 2017 году и сыграл в тому году 4 матча ( 3 гола) за главную сборную страны, а в 2017-2019 годах выступал за молодежную (U-21 ) сборную Грузии (14 игр, 6 голов). Саньол сказал:« Георгий Арабидзе в последние месяцы очень хорошо играет, лучше играет, чем раньше, но этого недостаточно, чтобы сейчас я его вызвал бы в сборную. Он помогает своей команде, если он так продолжит, то в будущем вызову его в сборную».



Но такой ответ главного тренера не удовлетворил ни меня, ни многочисленных поклонников таланта Арабидзе, который своей блестящей игрой последних месяцев заслуживал приглашения хотя в расширенный список футболистов сборной Грузии, готовящейся к матчам с Испанией и Норвегией. Остается только надеяться на то, что в октябре Арабидзе будет вызван на домашний матч отборочного турнира ЧЕ против Кипра (15 октября) и на товарищеский матч с Таиландом(12 октября).



Детальные пояснения Кварацхелия о неучастии в молодежном ЧЕ



Появление Хвичи Кварацхелия на предматчевой пресс-конференции 7 сентября стало приятной неожиданностью для многих журналистов. Его спрашивали о ситуации в «Наполи», о предстоящей игре с Испанией, его включении в список номинантов на звание Лучшего футболиста года и т.д. Меня лично и многих поклонников футбола (об этом я знаю как из социальных сетей, так и из личных встреч и наблюдений ) интересовал вопрос о том, почему 15 июня, за 6 дней до начала ЧЕ среди молодежных сборных (21 июня-10 июля) Хвича



Этот вопрос был актуален потому, что в случае выхода в полуфинал молодежного ЧЕ 2023 Грузия получила бы право впервые представить свою сборную (Олимпийскую сборную ) на Олимпиаде (Париж, 2024) .



На пресс-конференции 7 сентября сперва на эту тему Хвичу в очень мягкой и вежливой форме спросил многоопытный тбилисский журналист и бывший футболист Лаша Табагари, который в конце 1980-х годов играл за «Норчи динамоели» («Юный динамовец») и юношескую сборную Грузии, а затем за команды первой и высшей лиг чемпионата Грузии- «Анци» Тбилиси, «Армази» Мцхета, «Алгети» Марнеули и «Иверия» Хашури, в 24 года из-за травмы он вынужен был прервать карьеру . На вопрос Лаши футболист национальной сборной Грузии и «Наполи» ответил коротко:»В июне я письменно объяснил причину принятия моего решения не выступать за молодежную сборную Грузии. Сейчас я полностью сконцетрирован на подготовке к матчам с Испанией и Норвегией».



Исходя из такого лаконичного ответа Кварацхелия, автор этих строк решил задать ему вопрос на ту же тему но немного в другой плоскости : «Хвича, генацвале, в последние годы вы заслужили любовь миллионов людей (в разных странах), особенно в минувшем сезоне, но ваше заявление от 15 июня не играть за молодежную многих расстроило, разочаровало, в том числе и меня. У меня два вопроса к вам, Хвича: 1) Руководство «Наполи» просило ли вас (в устной форме ) не играть на ЧЕ, беречь себя (такого рода комментарии часто попадались в социальных сетях –автор), 2) В июне рассматривали ли вы лично вопрос о том, чтобы играть на ЧЕ за молодежную сборную Грузии хотя бы по одному тайму? (появление звезды такого масштаба в молодежной сборной Грузии в матчах против Нидерландов и особенно в игре ¼ ЧЕ против Израиля усилило бы игру нашей команды и доставило бы немало хлопот соперникам-автор).



Хвича на этот раз ответил более подробно. Он сказал:» Наша молодежная сборная очень успешно выступила на ЧЕ, это радует(Грузия стала победителем своей группы, в ¼ ЧЕ вничью 0:0 сыграла с Израилем, проиграла в серии пенальти и не попала в полуфинал-ред.). О причине моего неучастия я уже говорил, добавлю, что если я и еще несколько футболистов из национальной сборной играли бы за молодежную ( речь идет о Жорже Микаутадзе, который 15 июня через полчаса после заявления Хвичи также написал на своей странице , что из-за напряженного сезона не сможет сыграть на ЧЕ 2023-ред.) , то тогда поклонники футбола так близко не узнали бы тех наших футболистов молодежной сборной, которые так здорово сыграли. Важно то, что этот состав молодежной сборной Грузии почти два года вместе играл и готовился к ЧЕ , поэтому мое подключение к сборной в последний момент на самом ЧЕ было бы не совсем правильным. Скажу прямо, когда я принял такое решение (15 июня), я не думал о том что могу получить травму на ЧЕ 2023 и поэтому я якобы отказался. Я всегда полностью на сто процентов выкладываюсь, когда играю на поле- за клуб или сборную Грузии».



Отвечая на вопрос о том, была ли устная просьба от руководства «Наполи» не играть на молодежном ЧЕ, Хвича сказал:»Этот вопрос лучше задать представителям «Наполи».



Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»

Национальная футбольная сборная Грузии сегодня вечером проведет в Тбилиси, на "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе ( 1915-1990) матч отборочного турнира ЧЕ 2024 со сборной Испании. Игра начнется в 20.00 по тбилисскому времени, на матче ожидается аншлаг(вышеназванный стадион вмещает около 55 тысяч зрителей), все билеты на игру были распроданы в конце августа.Наша команда провела три матча группы А отборочного турнира ЧЕ 2024: в гостях 17 июня Грузия победила Кипр ( 2:1), 29 марта в Батуми сыграла вничью с Норвегией (1:1) , а 20 июня в гостях проиграла Шотландии ( 0:2). Сборная Грузии с 4 очками занимает второе место в группе А, на первом месте Шотландия, которая в 4 матчах одержала 4 победы и имеет 12 очков. Норвегия в 4 матчах набрала 4 очка и занимает третье место(худшая чем у нас разница мячей) , сборная Испании, которая считается фаворитом этой группы, в 2 матчах набрала 3 очка. Кипр в трех матчах не заработал ни одного очка. Многие специалисты и поклонники футбола полагают, что у Грузии осталось мало шансов выйти из этой группы и напрямую попасть на ЧЕ 2024. Главными претендентами на завоевание первого и второго места в группе А отборочного турнира, дающее право выступить в финальной части ЧЕ 2024, считаются Шотландия и Испания. Из всех 10 групп отборочного турнира по две лучшие команды выходят в ЧЕ - итого 20 сборных, Германия как хозяин ЧЕ 2024 автоматически получила право выступать в финальной части ЧЕ, еще три команды будут выявлены весной 2024 года по результатам стыковых матчей среди сборных -победителей Лиги Наций 2022 . Среди команд, имеющих возможность попасть в ЧЕ через стыковые матчи, и сборная Грузии, которая в 2022 году стала победителем группы С 4 Лиги Наций. Но для выхода в ЧЕ нашей сборной предстоит весной будущего года выиграть сперва полуфинал стыковых матчей, а затем и финальный поединок.Интерес к матчу 8 сентября вызван не только желанием получить три очка и сохранить шансы на завоевание второго места в группе А отборочного турнира ЧЕ, но и тем, что многие поклонники в ожидании ответа на вопрос -сумеет ли Грузия взять реванш за обидное поражение от Испании 28 марта 2021 года. Тогда Грузия повела в счете 1:0 после прекрасного гола , который на 44-ой забил Хвича Кварацхелия. Во втором тайме гости не только сравняли счет, но и на последних секундах игры забили победный мяч в ворота хозяев.За 8 дней до матча с Испанией главный тренер сборной Грузии французский специалист Вилли Саньол ( наставник нашей национальной команды с марта 2021 года) обнародовал список 23 футболистов, которые в Тбилиси пройдут сборы перед матчем с Испанией и выездной игрой с Норвегией ( Осло, 12 сентября).Это вратари Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан): защитники Гурам Кашия ("Слован", Братислава, Словакия), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Саба Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Георгий Гочолейшвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси), Саба Сазонов ("Торино", Турин, Италия): полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Георгий Абурджания ("Хатайспор",Турция), Георгий Цитайшвили ("Динамо", Батуми), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция): нападающие Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Голландия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия).Для сборной Испании матч 8 сентября очень важен-гости уже потерпели одно поражение в турнире (от Шотландии в гостях), поэтому для них принципиальное значение имеет результат матча с Грузией. Для нашей же команды победа над Испанией позволит сохранить шансы на завоевание второго места в группе.На предматчевой пресс-конференции, которая прошла 7 сентября на вышеназванном стадионе, автор этих строк спросил у Саньола о том, почему не вызвал в сборную Грузии атакующего полузащитника кутаисского «Торпедо» 25-летнего Георгия Арабидзе, который в последние месяцы находится в блестящей форме и отлично показал себя в матчах чемпионата Грузии и Конференцлиги. Ответ Саньола разочаровал тех, кто в СМИ и социальных сетях выступал за приглашение Арабидзе в национальную сборную Грузии, за которую он дебютировал в 19 летнем возрасте в 2017 году и сыграл в тому году 4 матча ( 3 гола) за главную сборную страны, а в 2017-2019 годах выступал за молодежную (U-21 ) сборную Грузии (14 игр, 6 голов). Саньол сказал:« Георгий Арабидзе в последние месяцы очень хорошо играет, лучше играет, чем раньше, но этого недостаточно, чтобы сейчас я его вызвал бы в сборную. Он помогает своей команде, если он так продолжит, то в будущем вызову его в сборную».Но такой ответ главного тренера не удовлетворил ни меня, ни многочисленных поклонников таланта Арабидзе, который своей блестящей игрой последних месяцев заслуживал приглашения хотя в расширенный список футболистов сборной Грузии, готовящейся к матчам с Испанией и Норвегией. Остается только надеяться на то, что в октябре Арабидзе будет вызван на домашний матч отборочного турнира ЧЕ против Кипра (15 октября) и на товарищеский матч с Таиландом(12 октября).Появление Хвичи Кварацхелия на предматчевой пресс-конференции 7 сентября стало приятной неожиданностью для многих журналистов. Его спрашивали о ситуации в «Наполи», о предстоящей игре с Испанией, его включении в список номинантов на звание Лучшего футболиста года и т.д. Меня лично и многих поклонников футбола (об этом я знаю как из социальных сетей, так и из личных встреч и наблюдений ) интересовал вопрос о том, почему 15 июня, за 6 дней до начала ЧЕ среди молодежных сборных (21 июня-10 июля) Хвича сделал неожиданное заявление о том, что не будет играть за молодежную (фактически Олимпийскую ) сборную Грузии, мотивируя это усталостью после напряженного сезона.Этот вопрос был актуален потому, что в случае выхода в полуфинал молодежного ЧЕ 2023 Грузия получила бы право впервые представить свою сборную (Олимпийскую сборную ) на Олимпиаде (Париж, 2024) .На пресс-конференции 7 сентября сперва на эту тему Хвичу в очень мягкой и вежливой форме спросил многоопытный тбилисский журналист и бывший футболист Лаша Табагари, который в конце 1980-х годов играл за «Норчи динамоели» («Юный динамовец») и юношескую сборную Грузии, а затем за команды первой и высшей лиг чемпионата Грузии- «Анци» Тбилиси, «Армази» Мцхета, «Алгети» Марнеули и «Иверия» Хашури, в 24 года из-за травмы он вынужен был прервать карьеру . На вопрос Лаши футболист национальной сборной Грузии и «Наполи» ответил коротко:»В июне я письменно объяснил причину принятия моего решения не выступать за молодежную сборную Грузии. Сейчас я полностью сконцетрирован на подготовке к матчам с Испанией и Норвегией».Исходя из такого лаконичного ответа Кварацхелия, автор этих строк решил задать ему вопрос на ту же тему но немного в другой плоскости : «Хвича, генацвале, в последние годы вы заслужили любовь миллионов людей (в разных странах), особенно в минувшем сезоне, но ваше заявление от 15 июня не играть за молодежную многих расстроило, разочаровало, в том числе и меня. У меня два вопроса к вам, Хвича: 1) Руководство «Наполи» просило ли вас (в устной форме ) не играть на ЧЕ, беречь себя (такого рода комментарии часто попадались в социальных сетях –автор), 2) В июне рассматривали ли вы лично вопрос о том, чтобы играть на ЧЕ за молодежную сборную Грузии хотя бы по одному тайму? (появление звезды такого масштаба в молодежной сборной Грузии в матчах против Нидерландов и особенно в игре ¼ ЧЕ против Израиля усилило бы игру нашей команды и доставило бы немало хлопот соперникам-автор).Хвича на этот раз ответил более подробно. Он сказал:» Наша молодежная сборная очень успешно выступила на ЧЕ, это радует(Грузия стала победителем своей группы, в ¼ ЧЕ вничью 0:0 сыграла с Израилем, проиграла в серии пенальти и не попала в полуфинал-ред.). О причине моего неучастия я уже говорил, добавлю, что если я и еще несколько футболистов из национальной сборной играли бы за молодежную ( речь идет о Жорже Микаутадзе, который 15 июня через полчаса после заявления Хвичи также написал на своей странице , что из-за напряженного сезона не сможет сыграть на ЧЕ 2023-ред.) , то тогда поклонники футбола так близко не узнали бы тех наших футболистов молодежной сборной, которые так здорово сыграли. Важно то, что этот состав молодежной сборной Грузии почти два года вместе играл и готовился к ЧЕ , поэтому мое подключение к сборной в последний момент на самом ЧЕ было бы не совсем правильным. Скажу прямо, когда я принял такое решение (15 июня), я не думал о том что могу получить травму на ЧЕ 2023 и поэтому я якобы отказался. Я всегда полностью на сто процентов выкладываюсь, когда играю на поле- за клуб или сборную Грузии».Отвечая на вопрос о том, была ли устная просьба от руководства «Наполи» не играть на молодежном ЧЕ, Хвича сказал:»Этот вопрос лучше задать представителям «Наполи».Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»





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