

Решения футболистов Кварацхелия и Микаутадзе вызвали большой ажиотаж в мире

16.06.2023 11:02









Мнение поклонников футбола Грузии и СМИ стран-соперников



В Грузии часть специалистов и поклонников футбола с пониманием отнеслись к решению Кварацхелия, отмечая, что он действительно нуждается в отдыхе после длительного сезона и перед начинающимся в июле тренировочными сборами «Наполи» перед началом нового сезона. Другая часть поклонников футбола выразила недовольство тем, что за 6 дней до начала ЧЕ среди молодежных сборных и первого матча сборной Грузии(U-21 ) с Португалией ( 21 июня) он сделал такое заявление, отмечая, что они надеялись на то, что Кварацхелия с учетом своего высочайшего класса мог явно усилить игру нашей команды. В соцсетях они писали , что Хвича своим решением огорчил тех поклонников молодежной сборной Грузии, которые надеялись на выход нашей сборной в полуфинал ЧЕ (U-21) и занятие места в призовой тройке (



Следует отметить, что решению Хвичи обрадовались в тех странах, молодежные сборные которых играют на ЧЕ 2023. Часть СМИ и поклонников футбола обратили внимание на сообщения спортивных сайтов и агентств Португалии и Нидерландов о том, что «решение Кварацхелия о неучастии в ЧЕ очень обрадовало тренеров и футболистов молодежных сборных этих стран, которые теперь «могут более спокойно думать о матчах с Грузией в Тбилиси».



Сам Хвича в составе национальной сборной Грузии 15 июня улетел на Кипр, где 17 июня поздно вечером проведет матч отборочного турнира Чемпионата Европы, а 20 июня - выездной матч того же отборочного турнира с Шотландией.



Автор этих строк в последние годы не раз писал о пути Х.Кварацхелия в большой футбол, об его отце,успешномм футболисте Бадри Кварацхелия, об их



Решение Хвичи о неучастии в молодежном ЧЕ, объявленное за 6 дней до первого матча молодежной сборной Грузии, меня как давнишнего ценителя его таланта и как человека, везде защищавшего его от разного рода необоснованных нападок, очень расстроило и можно сказать сильно разочаровало(не только меня), хотя и стараюсь понять и принять (трудно) причины и обстоятельства (грузинские и итальянские ) принятого им решения.



Неожиданное решение Микаутадзе



Настроение фанам молодежной сборной Грузии, мечтавшим увидеть Олимпийскую сборную страны на Олимпиаде, испортило и то, что примерно через полчаса после заявления Кварацхелия еще один футболист, форвард национальной сборной Грузии и французского клуба «Мец» Гиоргий (Жорж)Микаутадзе сообщил, что из-за напряженного сезона не сможет сыграть на молодежном ЧЕ.Микаутадзе, признанный лучшим футболистом Nacional 2 чемпионата Франции минувшего сезона, также находится на Кипре и готовится к матчу национальной сборной Грузии против Кипра и Шотландии. Одна часть фанов с пониманием отнеслась к решению Микаутадзе, другие (их, наверно, больше половины) обрушили шквал критики в адрес форварда, на которого они очень надеялись во время матчей молодежной сборной Грузии.



Чемпионат Европы U-21



Молодежная сборная Грузии первый матч ЧЕ проведет 21 июня с Португалией, 24 июня с Бельгией, 27 июня с Нидерландами, все эти игры состоятся в Тбилиси на «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе, вешающем 55 тысяч зрителей. Другие матчи этой же группы «A» пройдут на стадионе имени Михаила Месхи, вешающем 25 тысяч зрителей. Матчи группы «С» ( в этой группе Чехия, Англия, Германия и Израиль) состоятся в Батуми и Кутаиси, игры остальных двух групп ЧЕ пройдут в Румынии(в Бухаресте группа «Б»- Румыния, Испания, Украина и Хорватия , а в г. Клуж-Напока группа «Д»-Норвегия,Швейцария,Франция и Италия). Из каждой группы по две лучшие сборные выйдут в ¼, матчи пройдут 1 и 2 июля. Полуфинальные встречи (в Батуми и Бухаресте) состоятся 5 июля, финал 8 июля в Батуми.



Сейчас трудно прогнозировать выступление молодежной сборной Грузии ( главный тренер Рамаз Сванадзе), но остается надеяться на то, что футболисты нашей молодежной команды будут сражаться до конца и не будут статистами в матчах с Португалией, Бельгией и Нидерландами. А если наша молодежная сборная в отсутствии Кварацхелия и Микаутадзе сумеет выйти из этой сложной группы в ¼, то честь и хвала нашей команде.



15 июня поздно вечером молодежная сборная Грузии со счетом 2:0 выиграла в Тбилиси товарищеский матч у сборной Кипра (U- 21) . Эта игра прошла на стадионе имени Михаила Месхи в присутствии примерно 7 тысяч зрителей, голы в ворота гостей забили Гиоргий Цитаишвили (3 мин.) и Саба Хвадагиани (51 мин.).



Тенгиз Пачкория,специально для "Грузия Online"



Фото 1 - Кварацхелия на тренировке национальной сборной Грузии (фото с сайта ФФГ)

Фото 2 - Кипр, Микаутадзе (фото с сайта ФФГ)



В Грузии и в других странах Европы большой ажиотаж вызвало решение 22 –летнего футболиста итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Грузии, лучшего игрока серии А чемпионата Италии сезона 2022-2023 и лучшего молодого футболиста Лиги Чемпионов Европы минувшего сезона Хвичи Кварацхелия не выступать за молодежную сборную Грузии(U-21) на ЧЕ, который начнется 21 июня в городах Грузии и Румынии и завершится 8 июля финалом в Батуми. О своем решении Хвича объявил 15 июня во второй половине дня в специальном заявлении, которое он обнародовал на своей странице в Фейсбук . В заявлении Хвичи отмечается, что для него « большая честь быть в расширенном составе молодежной сборной Грузии, которая через несколько дней сыграет на ЧЕ». « После самого продолжительного для меня футбольного сезона мне сложно будет снова выступать на турнире такого высокого уровня, поэтому хочу, чтобы болельщики узнали от меня о моем решении.Несмотря на мое желание, после сложного со спортивной точки зрения сезона я буду обычным болельщиком нашей молодежной сборной, а сейчас я полностью сосредоточен на играх национальной сборной Грузии против команд Кипра и Шотландии,хочу пожелать больших успехов молодежной сборной, фуболистам, тренерскому штабу, всей Грузии, — написал Кварацхелия.В Грузии часть специалистов и поклонников футбола с пониманием отнеслись к решению Кварацхелия, отмечая, что он действительно нуждается в отдыхе после длительного сезона и перед начинающимся в июле тренировочными сборами «Наполи» перед началом нового сезона. Другая часть поклонников футбола выразила недовольство тем, что за 6 дней до начала ЧЕ среди молодежных сборных и первого матча сборной Грузии(U-21 ) с Португалией ( 21 июня) он сделал такое заявление, отмечая, что они надеялись на то, что Кварацхелия с учетом своего высочайшего класса мог явно усилить игру нашей команды. В соцсетях они писали , что Хвича своим решением огорчил тех поклонников молодежной сборной Грузии, которые надеялись на выход нашей сборной в полуфинал ЧЕ (U-21) и занятие места в призовой тройке ( и даже четвертого места ) , что дает право Олимпийской футбольной сборной Грузии принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Авторы таких комментариев особо указывали на то,что Олимпийская футбольная сборная Грузии никогда не выступала на Олимпиаде и сейчас в случае успеха молодежной сборной на ЧЕ 2023 Грузия впервые могла бы представить свою футбольную сборную на Олимпиаде. Все, кто понимает роль спорта в жизни стран, наверно,понимают значимость выступления футбольной сборной на Олимпийских Играх.Следует отметить, что решению Хвичи обрадовались в тех странах, молодежные сборные которых играют на ЧЕ 2023. Часть СМИ и поклонников футбола обратили внимание на сообщения спортивных сайтов и агентств Португалии и Нидерландов о том, что «решение Кварацхелия о неучастии в ЧЕ очень обрадовало тренеров и футболистов молодежных сборных этих стран, которые теперь «могут более спокойно думать о матчах с Грузией в Тбилиси».Сам Хвича в составе национальной сборной Грузии 15 июня улетел на Кипр, где 17 июня поздно вечером проведет матч отборочного турнира Чемпионата Европы, а 20 июня - выездной матч того же отборочного турнира с Шотландией.Автор этих строк в последние годы не раз писал о пути Х.Кварацхелия в большой футбол, об его отце,успешномм футболисте Бадри Кварацхелия, об их футбольной династии , об успехах Хвичи в матчах за сборную Грузии и о том, что в Италии он создавал атмосферу футбольного праздника Решение Хвичи о неучастии в молодежном ЧЕ, объявленное за 6 дней до первого матча молодежной сборной Грузии, меня как давнишнего ценителя его таланта и как человека, везде защищавшего его от разного рода необоснованных нападок, очень расстроило и можно сказать сильно разочаровало(не только меня), хотя и стараюсь понять и принять (трудно) причины и обстоятельства (грузинские и итальянские ) принятого им решения.Настроение фанам молодежной сборной Грузии, мечтавшим увидеть Олимпийскую сборную страны на Олимпиаде, испортило и то, что примерно через полчаса после заявления Кварацхелия еще один футболист, форвард национальной сборной Грузии и французского клуба «Мец» Гиоргий (Жорж)Микаутадзе сообщил, что из-за напряженного сезона не сможет сыграть на молодежном ЧЕ.Микаутадзе, признанный лучшим футболистом Nacional 2 чемпионата Франции минувшего сезона, также находится на Кипре и готовится к матчу национальной сборной Грузии против Кипра и Шотландии. Одна часть фанов с пониманием отнеслась к решению Микаутадзе, другие (их, наверно, больше половины) обрушили шквал критики в адрес форварда, на которого они очень надеялись во время матчей молодежной сборной Грузии.Молодежная сборная Грузии первый матч ЧЕ проведет 21 июня с Португалией, 24 июня с Бельгией, 27 июня с Нидерландами, все эти игры состоятся в Тбилиси на «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе, вешающем 55 тысяч зрителей. Другие матчи этой же группы «A» пройдут на стадионе имени Михаила Месхи, вешающем 25 тысяч зрителей. Матчи группы «С» ( в этой группе Чехия, Англия, Германия и Израиль) состоятся в Батуми и Кутаиси, игры остальных двух групп ЧЕ пройдут в Румынии(в Бухаресте группа «Б»- Румыния, Испания, Украина и Хорватия , а в г. Клуж-Напока группа «Д»-Норвегия,Швейцария,Франция и Италия). Из каждой группы по две лучшие сборные выйдут в ¼, матчи пройдут 1 и 2 июля. Полуфинальные встречи (в Батуми и Бухаресте) состоятся 5 июля, финал 8 июля в Батуми.Сейчас трудно прогнозировать выступление молодежной сборной Грузии ( главный тренер Рамаз Сванадзе), но остается надеяться на то, что футболисты нашей молодежной команды будут сражаться до конца и не будут статистами в матчах с Португалией, Бельгией и Нидерландами. А если наша молодежная сборная в отсутствии Кварацхелия и Микаутадзе сумеет выйти из этой сложной группы в ¼, то честь и хвала нашей команде.15 июня поздно вечером молодежная сборная Грузии со счетом 2:0 выиграла в Тбилиси товарищеский матч у сборной Кипра (U- 21) . Эта игра прошла на стадионе имени Михаила Месхи в присутствии примерно 7 тысяч зрителей, голы в ворота гостей забили Гиоргий Цитаишвили (3 мин.) и Саба Хвадагиани (51 мин.).Тенгиз Пачкория,специально для "Грузия Online"Фото 1 - Кварацхелия на тренировке национальной сборной Грузии (фото с сайта ФФГ)Фото 2 - Кипр, Микаутадзе (фото с сайта ФФГ)





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