

Бенефис Кварацхелия и сборной Грузии в матче с Швецией

12.11.2021 11:18





Мало кто из поклонников футбола ожидал победы национальной футбольной сборной Грузии над многоопытной командой Швеции в матче отборочного турнира ЧМ 2022, такой яркой, красивой уверенной победы над сборной , занимающей 17 место в мировом рейтинге и укомплектованной игроками солидного международного класса. Этот последний матч нынешнего отборочного цикла (группа B/ наша сборная провела 11ноября поздно вечером Батуми на стадионе-красавце, вмещающие 20 тысяч зрителей .С учётом регуляции периода пандемии на игру разрешили допустить 6 тысяч /33 процента от общего количества /, среди них были жители разных городов и сел Грузии-счастливых обладателей билетов. На трибунах также было около 80 фанов сборной Швеции, специально прилетевших в Батуми. До начала игры автор этих строк и мой коллега из «Квирис палитра» Рати Шелегия имели возможность пообщаться с несколькими фанами шведской сборной , разгуливавшими на знаменитом бульваре в Батуми. Они ,как и около 20 журналистов из Швеции, прибывших в Батуми освещать эту игру , были очень общительны с нами, но уверены в победе своей команды в матче с Грузией .



Эта их уверенность была основана на многих факторах-на успешной игре шведов в нынешнем отборочном цикле, на высказываниях тренеров и футболистов их команды, заявлявших до матча о том, что они уверены в своих силах и в победе.



В день игры на набережной Батуми я и Рати Шелегия также увидели игроков и тренеров сборной Грузии, которые проводили пешую прогулку. Они внешне были в хорошем настроении,хотя напряжённость в их глазах чувствовалась -еще бы, предстоял матч с опытной и сильной командой Швеции, лидером группы .



Соблюдая дистанцию, мы переговорили с несколькими игроками и тренерами сборной Грузии, пожелали удачи в битве с шведами, они в ответ очень тепло приветствовали нас, было видно, что футболистам и тренерскому штабу было приятно увидеть журналистов, которые в данном случае не приставали к ним с вопросами, а просто выразили им поддержку и пожелали им удачи.



Весь Батуми жил в ожидании матча Грузия-Швеция, это чувствовалось везде. До матча автор этих строк и Рати Шелегия побывали на шоу в знаменитом Батумском дельфинарии,где стали свидетелями красивой и очень содержательной программы,пообщались с доктором биологических наук,руководителем Центра морских млекопитающих Батумского дельфинариума Тариэлом Церодзе, с тренерами дельфинария. На трибунах было около 300 зрителей, среди которых примерно половину составляли иностранные туристы. Посещение шоу дельфинов создало нам прекрасное настроение, которое стало ещё более прекрасным поздно вечером после футбольного матча и яркой победы Грузии.



Героем игры стал 20 летний футболист сборной Грузии и казанского Рубина Хвича Кварацхелия. Его весьма плотно опекали шведы, но именно он своей техничной и красивой игрой доставил много хлопот гостям , дав возможность и остальным игрокам сборной показать себя.В первом тайме шведы имели несколько стопроцентных моментов для взятия ворот сборной Грузии, но уверенно играл наш голкипер Георгий Лория.



В первой половине матча наши футболисты провели пару острых атак, имел шансы для взятия ворот, но в первом тайме преимущество было на стороне шведов.



Вторая половина матча прошла в обоюдострых атаках команд, сборная Грузии усилиями Хвичи Кварацхелия, Георгия Цитаишвили, Торнике Окриашвили, Ираклия Азарова и других создала несколько опасных моментов у ворот гостей, на 61 и 78 минутах Кварацхелия забил два гола в ворота гостей , принеся победу нашей команде и доставив удовольствие не только миллионам поклонников сборной Грузии, но и миллионам ценителям футбола в европейских странах, наблюдавшим за этой игрой по телевидению.



Особенно ярким второй гол Хвичи, который совершил сольный проход к воротам гостей, обвел нескольких защитников шведов и забил второй гол, который явно испортил настроение гостям, они хоть и пытались атаковать и забить хотя бы один гол, но в четверг вечером сборная Грузии, занимающая а последнее время 93-94 места в мировом рейтинге, ярко обыграла сильную команду Швеции, занимавшую 17 место в мировом рейтинге.



После матча главный тренер сборной Грузии Вилли Саньол на пресс-конференции выразил благодарность футболистам и тренерскому штабу команды за отличную игру, поблагодарил зрителей за мощную поддержку. В свою очередь Хвича Кварацхелия на пресс-конференции сказал, что матч с Швецией был самый лучший в его жизни карьере, в то же время указав на то,что эта игра вдвойне приятна тем, что сборная Грузия одержала красивую победу, доставив радость многочисленным поклонникам. После этой победы Грузия набрала 7 очков в своей группе, забив шесть мячей и пропустив двенадцать, из этих шести мячей в этом отборочном цикле четыре провел Кварацхелия. После матча с Швецией СМИ Испании, Италии,Швеции, Германии и других стран отметили блестящую игру Кварацхелия. На первом месте в этой отборочной группе сейчас Испания, которая 11 ноября в гостях победила Грецию и с 16 очками на первом месте. На втором месте Швеция с 15 очками, у Греции -9 очков, Косово имеет 4 очка и занимает последнее место. Через несколько дней Испания дома сыграет с Швецией, а Греция с Косово.



Наша команда уже завершила этот цикл, 15 ноября в Гори сборная Грузии проведет спарринг- матч с Узбекистаном. Матч с Швецией Грузия провела в таком составе: Лория, Какабадзе, Кашия,Хочолава, Лобжанидзе /Чабрадзе, 80/, Гвилия, Квеквескири /Абурджания,90/, Азаров, Цитаишвили /Давиташвили70/, Кварацхелия /Казаишвили, 79/, Окриашвили /Волков,70/.



Тенгиз Пачкория из Батуми, специально для Грузия Online



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