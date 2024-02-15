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НАТО передаст Украине миллион дронов


15.02.2024   21:22


НАТО договорилось о передаче Украине одного миллиона дронов, - об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, такое решение было принято по итогам двухдневных переговоров - сначала в формате «Рамштайна», а затем в формате Совета Украина-НАТО.

«В последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников в плане помощи Украине. Группа членов НАТО выступила с целью передачи Украине одного миллиона дронов», - сказал Столтенберг.

В частности, он отметил первое соглашение «коалиции дронов», которую возглавят Великобритания и Латвия. Столтенберг отметил, что альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине и обеспечивает более 99% военной помощи Киеву.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что часто – как и в случае с дронами – лидерство в поставках военной помощи берут на себя не США, а европейские члены, что является также ответом на беспокойство, высказанное Трампом, по поводу недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны европейских членов альянса.


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