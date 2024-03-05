

В Грузии проходят международные военные учения «Троянский след»-2024

05.03.2024 12:44





В Грузии проходят международные военные учения специального назначения «Троянский след»-2024, сообщают Минобороны Грузии и посольство США в Грузии.



В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, США, стран-членов НАТО и стран-партнеров будут работать над улучшением сотрудничества и координации в рамках всемирной сети партнеров и союзников.



«Грузия, участвуя в учениях в третий раз, еще больше укрепит свои оборонные возможности и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Учениями «По следам Трои» руководит европейское командование специальных операций США», — сказано в заявлении дипведомства.



Кроме грузинских и американских военных, в маневрах участвуют военнослужащие из Великобритании, Испании, Польши и Румынии. К учениям также подключатся резервисты территориальной обороны Минобороны Грузии и представители добровольческих организаций.



Военные в ходе учений будут выполнять разные задачи на суше и на море как в Восточной, так и в Западной Грузии. Целью «Троянского следа 24» является повышение совместимости между военными стран-участниц, обмен опытом, а также повышение уровня боевой готовности, отметили в пресс-службе Минобороны Грузии.





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