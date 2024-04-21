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В Телеграм-каналах появились угрозы о якобы планируемых терактах в школах Тбилиси


21.04.2024   23:26


Через Телеграм снова стали распространяться угрозы о якобы планируемых 22 апреля терактах - на этот раз в школах Тбилиси.

Ранее, в январе, аналогичные угрозы рассылались в отношении батумских школ, мечетей и торговых центров.

Ни одно из сообщений не подтвердилось, но панику они вызвали.

СГБ тогда заявило, что ложные сообщения распространялись из-за границы, при этом намеренно был указан номер телефона в Грузии, который принадлежит несовершеннолетнему.

Тогда было возбуждено дело по факту ложных сообщений о терроризме. Расследованием занимается контртеррористический центр СГБ.

Сообщалось, что речь идет о "международных сетевых играх». В последнее время в мире распространился т.н. сватинг, цель которого мобилизация силовых структур по заведомо ложным сообщениям о минировании, убийстве или захвате заложников.


Источник: Новости - Грузия
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