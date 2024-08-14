

В турецкой Анталии обнаружили две нелегальные русские школы

14.08.2024 17:41









По данным СМИ, Управление национального образования Турции провело расследование в отношении школ, которые работали без надлежащей регистрации и разрешения.



Обе школы работали без необходимых разрешений, с русской программой обучения с I-го по VIII-ой классы.



Как пишет издание Hürriyet, после вторжения России в Украину в 2022 году в Анталье увеличилась эмиграция из России и Украины, что отразилось на различных секторах, включая цены на недвижимость, сферу общественного питания и систему образования.



В Грузии также есть русские школы работающие в стране нелегально. Подробнее в материале «Батумелеби»: В турецкой Анталии обнаружены две русские нелегальные школы. Об этом сообщают турецкие СМИ.По данным СМИ, Управление национального образования Турции провело расследование в отношении школ, которые работали без надлежащей регистрации и разрешения.Обе школы работали без необходимых разрешений, с русской программой обучения с I-го по VIII-ой классы.Как пишет издание Hürriyet, после вторжения России в Украину в 2022 году в Анталье увеличилась эмиграция из России и Украины, что отразилось на различных секторах, включая цены на недвижимость, сферу общественного питания и систему образования.В Грузии также есть русские школы работающие в стране нелегально. Подробнее в материале «Батумелеби»: Число неаккредитованных русских школ возросло – что определили в Минобразования за год





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