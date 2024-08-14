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В турецкой Анталии обнаружили две нелегальные русские школы
14.08.2024 17:41
В турецкой Анталии обнаружены две русские нелегальные школы. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным СМИ, Управление национального образования Турции провело расследование в отношении школ, которые работали без надлежащей регистрации и разрешения.
Обе школы работали без необходимых разрешений, с русской программой обучения с I-го по VIII-ой классы.
Как пишет издание Hürriyet, после вторжения России в Украину в 2022 году в Анталье увеличилась эмиграция из России и Украины, что отразилось на различных секторах, включая цены на недвижимость, сферу общественного питания и систему образования.
В Грузии также есть русские школы работающие в стране нелегально. Подробнее в материале «Батумелеби»: Число неаккредитованных русских школ возросло – что определили в Минобразования за год
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