

Гарибашвили: Сейчас необходимо продолжить в высоком темпе работу над новыми, регионального значения проектами

26.01.2024 18:26





Сейчас необходимо продолжить в высоком темпе работу над новыми, регионального значения проектами, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Как пояснил премьер Грузии, они услышали от Пашиняна подтвержденный интерес к региональным проектам.



«Грузия всегда была сторонницей установления в регионе долгосрочного мира и стабильности. Господин премьер хорошо знает позицию мою и нашего правительства, мы всегда были готовы и готовы внести свой вклад в дело установления долгосрочного мира, который принесет пользу странам и народам региона в целом. Мы с большим оптимизмом и надеждой смотрим на текущий диалог между Азербайджаном и Арменией, хочу выразить надежду, что Армения-Азербайджан скоро оформят мирное соглашение, что, несомненно, будет способствовать и продолжит существующий мир и стабильность в регионе, что важно для наших стран, наших народов.



Хочу отметить, что, как в Грузии, так и в Армении, у нас очень высокий экономический рост, и важно сохранить эту динамику. Также мы еще раз отметили с господином премьером, что декабрь был очень важной датой, месяцем для нашей страны, поскольку Грузия получила статус кандидата в ЕС, и страна стала уже страной-кандидатом в ЕС, что очень важно не только для нашей страны, нашего народа, но и для региона.



Хочу еще раз отметить, что сейчас необходимо продолжить в высоком темпе работу над новыми, регионального значения проектами, мы услышали подтвержденный интерес господина Пашиняна к региональным проектам, таким как проект Черноморского кабеля и другим проектам, над которыми мы сейчас работаем. Я хотел бы еще раз отметить, что сегодня был важный, исторический день, спасибо моему другу, моему коллеге - господину Николу Пашиняну и его команде», - сказал Гарибашвили.





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