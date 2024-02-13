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Депутат парламента Грузии оказался в списке разыскиваемых Россией
13.02.2024 16:06
Депутат парламента Грузии Александр Элисашвили и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили объявлены в розыск МВД России. Предположительно, они обвиняются в участии в боях против российских оккупантов в Украине. Они активно участвовали в боевых действиях после того, как Кремль развязал полномасштабную войну на Украине.
«Медиазона» изучила базы МВД России, из которых видно, что среди иностранцев, разыскиваемых Россией за участие в оборонительной войне Украины, лидируют грузины. Всего речь идет о 100 человек.
"Если вас ищет ненавистная страна-оккупант, враг цивилизации, значит, вы жили правильно, и это меня очень радует", - заявляет Алеко Элисашвили.
Депутат предполагает, что возбуждение против него дела должно быть связано с его участием в боевых действиях:
«Да, я был в иностранном легионе. Служил там рядовым. Единственное, что разбивает мне сердце, это то, что я был в бою в общей сложности четыре дня (всего я там был четыре месяца). Это зависело не от меня - армия очень вертикальная структура. У меня сердце разрывается от того, почему я не убил больше русских и почему я не "послал" туда больше оккупантов», - заявляет депутат.
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