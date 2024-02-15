

Осужденный по делу о цианиде протоирей Георгий Мамаладзе досрочно вышел на свободу

15.02.2024 00:48





Протоиерей Георгий Мамаладзе, осужденный в Грузии в 2017 году на 9 лет лишения свободы за попытку убийства секретаря-референта главы Грузинской Православной церкви, вышел на свободу.



Это резонансная история семилетней давности. Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. Следствие заявило, что в багаже у задержанного обнаружили цианид , а в квартире – пистолет и шесть патронов.



По версии следствия, он готовил убийство секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили.



В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил Мамаладзе к 9 годам. В заключении он должен был находиться до 2026 года.



Все прошедшие годы адвокаты пытались добиться его освобождения. Семья Мамаладзе называла громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждалось, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.



«После семи лет страданий и ожидания мой брат, протоиерей Георгий свободен!» – написал сегодня Торнике Мамаладзе в соцсетях..



Пока нет никаких пояснений прокуратуры.



Несколько дней назад в сми попали судебные документы, датированные октябрем 2022 года. Там говорилось, что Тетруашвили — единственная потерпевшая по делу о цианиде, претензий к Мамаладзе не имеет.



В 2018 году Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор.



В тюрьме у протоиерея был зафиксирован инсульт и гипертонический криз. В 2021 году семья протоиерея требовала отсрочки наказания по состоянию здоровья, но суд решил, что состояние здоровья Мамаладзе позволяет ему отбывать наказание.



В 2019 году Священный синод заявил, что выступит с ходатайством о помилования Мамаладзе, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что воздержиться от этого шага.



В конце 2022 года Страсбургский суд вынес решение по делу «Мамаладзе против Грузии» . Мамаладзе заявлял в Страсбургском суде о нарушении права на справедливое расследование и презумпции невиновности и требовал сотни тысяч лари в качестве компенсации. Суд постановил, что была нарушена презумпция невиновности и закрытый режим уголовного производства, но другие претензии отклонил. Размер компенсации, которое государство должно выплатить заключенному, был определен в 9 418 лари ( около $3 400). Минюст Грузии тогда заявил, что выявленные нарушения носят процессуальный характер и не влияли на законность приговора.



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