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Еврокомиссия предоставит Украине рамки для переговоров о вступлении в ЕС в марте
25.02.2024 11:12
Европейская комиссия предоставит Украине рамки для переговоров о вступлении в ЕС в марте.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, состоявшейся в Киеве с лидерами Украины и других стран.
«Мы уже начали процесс проверки [законодательства Украины для вступления в ЕС]. Работы много, график есть. Я призываю вас следовать рекомендациям Европейской комиссии. С нашей стороны, мы, Еврокомиссия, предоставим вам общие рамки для переговоров в середине марта», - заявила фон дер Ляйен.
Для справки, ранее, 21 февраля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамки переговоров с Украиной о вступлении в ЕС не будут готовы выборы в Европарламент, проведение которых запланировано в июне.
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