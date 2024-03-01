

Патриархия и «Мечта» раскритиковали Зурабишвили за слова о патриархе

01.03.2024 15:12





«Грубое вмешательство в дела церкви» – так руководитель службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андриа Джагмаидзе прокомментировал заявление президента Грузии о Католикос-Патриархе Илие Втором.



В ходе дискуссии, организованной в Королевском институте международных отношений (Chatham House), Саломе Зурабишвили заявила, что «ситуация с церковью очень сложная и причиной этому во многом является слабость патриарха». При этом президент выразила надежду на то, что «церковь последует прозападной риторике» и «сможет избрать прогрузинского и проевропейского патриарха, а не пророссийского». Зурабишвили добавила, что «православная церковь очень близка к власти».



В патриархии считают «неэтичным говорить о слабости нынешнего патриарха и его смене».



«Непонятно, что г-жа президент имела в виду, говоря о «следовании прозападной риторике». Что значит церковь, «близкая к власти»? Печально слышать такое поверхностное и шаблонное отношение с высоты президента, а разговоры о прогрузинском, проевропейском или пророссийском выборе в грузинской церкви бросают тень и очерняют не столько церковь, сколько самого автора комментария», – написал в соцсети Андрия Джагмадзе.





В нападках на патриархию президента обвинили и в правящей «Грузинской мечте». Новый премьер-министр Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами заявил:



«Невозможно прокомментировать заявление Саломе Зурабишвили относительно Патриархии. Такие заявления просто удивляют, они такими заявлениями наносят ущерб собственному имиджу».



Исполнительный секретарь «Мечты» Мамука Мдинарадзе считает, что сделать такое заявление президенту могли поручить в оппозиции, частью которой Зурабишвили считают в правящей партии:



«Я не знаю, поменяла ли она вообще свое мышление, действительно ли она так думает или ей кто-то это поручает («Нацдвижение» или ее хозяин). Но, в любом случае, факт в том, что госпоже Саломе удалось сделать это – она напала на патриарха, на живого человека, который должен жить очень долго и нам следует пожелать ему здоровья. Она говорит о его замене, его слабости».



В части оппозиции, между тем, обвинили представителей «Грузинской мечты» в попытке «делать врагов из всех, кто говорит правду».



«Мне кажется, она первая, кто в ранге президента что-то сказал о патриархе и патриархии. К сожалению, наша власть изо всех сил пытается прикрыть этот процесс, превратить в образ врага всех тех людей, которые говорят, что дважды два – четыре», – заявил представитель «Республиканцев» Давид Бердзенишвили.







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