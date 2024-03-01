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Премьер-министр уволил главу Администрации правительства


01.03.2024   15:38


Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уволил Реваза Джавелидзе с поста главы Администрации правительства.

Пост главы Администрации правительства Грузии Джавелидзе занимал с мая 2022 года. До этого он был заместителем главы Администрации и парламентским секретарем правительства.

С сегодняшнего дня, 1 марта, обязанности главы Администрации правительства возложены на заместителя Джавелидзе Илью Шамугия.

Очередные кадровые изменения коснулись и Агентства развития образовательной и научной инфраструктуры Распоряжением премьер-министра Леван Сухиташвили освобожден от должности главы Агентства.

Напомним, сегодня министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили подал в отставку.


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