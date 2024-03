Распространяемая в Грузии пропаганда представляет Китай как противовес Западу — Исследование

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, недавно сообщил о том что Китай отменил визовый режим для граждан Грузии. Этот шаг является частью продолжения стратегического партнерства между Грузией и Китаем, фундамент которого был заложен в прошлом году под руководством тогдашнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Исследование, проведенное группой независимых исследователей с 7 сентября по 17 ноября, показывает, что положительное отношение к Китаю в основном осуществляется за счет распространения антизападных посланий.



Согласно исследованию, среди субъектов, разделяющих позитивные настроения и послания, связанные с Китаем, есть люди, поддерживающие «Грузинскую мечту», фейковые аккаунты, пророссийские группы и т.д. Наблюдения показали, что многие антизападные и пророссийские контент-пропагандисты часто также пропагандируют прокитайские нарративы, демонстрируя Китай как надежного партнера.



Из 61 прокитайского источника в социальных сетях, было выявлено 18 личных аккаунтов, 4 группы в Facebook и 39 страниц. При этом установлено , что прокитайские нарративы чаще всего распространяются страницами в Facebook: «Patriots» and «Georgia First NEWS».



Также выяснилось, что The Georgian Times, SP News, «Сила народа», «Европейские социалисты» и Alt-Info представляют Китай как желательного партнёра и единственное решение для Грузии. Такие страницы, как «Politicano politikano» и «Publicist.ge», публиковали посты в поддержку президента Китайской Народной Республики с сообщением о том, что он является мировым лидером.



Помимо страниц в Facebook, в результате мониторинга были выявлены также прокитайские посты, созданные отдельными лицами, например: Бекой Вардосанидзе ультраправый, аффилированный с Alt-Info, и Вато Шакарашвили, близкий к правительству представитель антизападной силы «Грузия прежде всего».



Их посты часто публикуются в многочисленных группах Facebook, таких, как «Глобальная политика», PUBLICIST.GE и «Константин Чиквиладзе — Информационная группа».



Прокитайские послания распространяли представители политической партии «Сила народа» : Тамар Чибурданидзе и Зураб Кадагидзе. А также независимые эксперты и исследователи: Гога Хаиндрава, Лука Эхвая и Малхаз Гулиашвили.



Упомянутые группы и отдельные лица распространяют четыре основных послания:



Китай поможет нам вернуть оккупированные территории Пропаганда утверждает, что Китай как мощное влияние имеет возможность повлиять на Россию и помочь в воссоединении нашей страны. Он утверждает, что Запад лишь на словах признает территориальную целостность Грузии, чтобы избежать конфронтации. Значит Грузии следует переключить свое внимание на Китай и такой подход поможет Грузии вернуть оккупированные территории.



Америка VS Китай. По мнению пропагандистов, США были инициаторами многих войн, в то время как Китай подобного не совершал. Согласно пропагандистским постам, установление отношений с Китаем рассматривается как способ уравновесить «значительное давление», оказываемое США на Грузию.



Прокитайско-пророссийское: Китай рассматривается как один из балансирующих центров силы наряду с Россией, в отличие от «англосаксонских» геополитических центров силы. Повествование предполагает, что вместе Китай и Россия «преодолеют доминирование доллара и долларовую гегемонию во всем мире».



Политические ноу-хау и оппозиция – дискредитация неправительственного сектора: Пропагандисты рассматривают союз грузинского правительства с Китаем как новым стратегическим партнером как политический мастерский ход. В этом же контексте ведется активная работа по дискредитации оппозиции и неправительственных организаций. Каждый, кто ставит под сомнение отношения между Грузией и Китаем, становится жертвой дискредитации.



Исследование показало, что правительство активно использует пропаганду для формирования общественного мнения. Например, если три года назад, во время пандемии, преобладали ксенофобские настроения по отношению к Китаю и китайцам, то правительство меняет это отношение активной пропагандой. В сознании граждан Китай уже формируется как страна с древней цивилизацией, трудолюбивая и дружественная Грузии, которая сможет заменить Европу и Евросоюз в качестве стратегического союзника Грузии.





