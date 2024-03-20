

Путину не избежать правосудия за преступления в Украине, - глава МУС Акане

20.03.2024 17:28





Новоизбранная глава Международного уголовного суда Томоко Акане обещает привлечь Путина к ответственности, об этом Акане заявила в интервью Kyodo News.



На вопрос, будет ли Путин наказан за военные преступления против Украины и мира, новоизбранная глава МУС процитировала китайскую пословицу: "Небесная месть медленная, но безусловная". Тем самым она намекнула, что российский диктатор получит то, чего заслуживает.



Глава МУС признала, что "за последние два года не было случаев, которые привели к арестам людей, против которых выдали ордер на арест".





В то же время, она добавила: "Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать ордер на арест независимо от обстоятельств или политического происхождения".



Напомним, Томоко Акане была избрана главой Международного уголовного суда в начале марта. Год назад, 17 марта 2023 года, она выдала ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Львовой-Беловой.





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