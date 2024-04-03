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Правительство «Мечты» подтвердило, что готово саботировать путь Грузии к европейским реформам
03.04.2024 17:24
Правительство «Грузинской мечты» еще раз подтвердило, что готово саботировать путь Грузии к европейским реформам, - об этом заявила европарламентарий Мириам Лексманн.
«"Грузинская мечта" всячески пыталась избежать проверки своих действий, но они не могут отрицать правду. Правительство "Грузинской мечты" еще раз подтвердило, что готово саботировать путь Грузии к европейским реформам», - пишет Мириам Лексманн в сети X.
Для справки, парламентское большинство вновь инициирует в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». На брифинге в офисе партии лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что «парламентское большинство после консультации с политсоветом партии приняло решение повторно представить в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
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