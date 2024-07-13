

Путин запретил депутатам выезжать за границу без разрешения

13.07.2024 21:16





Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов Госдумы и Совета Федерации получать разрешение на выезд за границу. Несогласованные поездки будут грозить лишением мандата.



Авторы закона объяснили требование угрозой безопасности России в условиях войны с Украиной, санкционного давления на страну и «значительной активизации» работы иностранных спецслужб. Депутатам разрешено не согласовывать служебные командировки.



В законопроекте не написано, кто именно должен согласовывать поездки - в тексте сказано, что это определять должны определить сами Дума и Совет Федерации. Предположительно, эти полномочия получат председатели соответствующих палат парламента.



Законопроект также расширяет список структур внутри Госдумы, которая может инициировать отзыв мандата у депутата. Теперь это можно сделать не только по инициативе фракции и комитета, к которым принадлежит депутат, но и к парламентским комиссиям, в которых он состоит, и Совета Госдумы - органа, находящегося под контролем председателя Госдумы и его заместителей.





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