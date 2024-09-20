

Депутат от «Мечты» назвала спекуляциями разговоры о возможной приостановке безвизового сообщения с ЕС

20.09.2024 16:55









Бочоришвили называет это «спекуляцией» и заявляет, что в отношениях Грузии с Евросоюзом для этого нет предпосылок.



«В июле мы услышали все, что можно было услышать со стороны ЕС. Мы увидели, что различными институтами были подготовлены определенные предложения. Мы также увидели довольно критическое заключение Совета Евросоюза, где подобный вопрос не был отображен, это значит, что это вопрос, по которому страны-члены Евросоюза не могут договориться, однако спекуляции вопросом безвизового сообщения продолжаются. Это прямо указывает на то, что есть вопросы, которые некоторые силы используют для влияния на результаты выборов. Используют, чтобы языком шантажа говорить с грузинским народом и повлиять на его решения в процессе выборов. Другого объяснения спекуляциям этой темой нет, потому что невозможно заранее говорить о нарушениях на выборах, когда выборы впереди. В Грузии есть опыт проведения выборов, и для столь драматичных оценок оснований не существует », - заявила Мака Бочоришвили.



В беседе с POLITICO 19 сентября спикер Еврокомиссии заявил, что «на столе все варианты», если правящая партия «Грузинская мечта» продолжит авторитарную траекторию, «включая потенциально временную приостановку схемы визовой либерализации». Спекуляции вопросом безвизового сообщения с ЕС продолжаются - это прямо указывает на то, что есть вопросы, которые некоторые силы используют для оказания определенного влияния на результаты выборов, - такова позиция председателя комитета парламента по евроинтеграции Маки Бочоришвили по поводу опубликованной POLITICO статьи, согласно которой Евросоюз готов отменить соглашение о безвизовом сообщении с Грузией.Бочоришвили называет это «спекуляцией» и заявляет, что в отношениях Грузии с Евросоюзом для этого нет предпосылок.«В июле мы услышали все, что можно было услышать со стороны ЕС. Мы увидели, что различными институтами были подготовлены определенные предложения. Мы также увидели довольно критическое заключение Совета Евросоюза, где подобный вопрос не был отображен, это значит, что это вопрос, по которому страны-члены Евросоюза не могут договориться, однако спекуляции вопросом безвизового сообщения продолжаются. Это прямо указывает на то, что есть вопросы, которые некоторые силы используют для влияния на результаты выборов. Используют, чтобы языком шантажа говорить с грузинским народом и повлиять на его решения в процессе выборов. Другого объяснения спекуляциям этой темой нет, потому что невозможно заранее говорить о нарушениях на выборах, когда выборы впереди. В Грузии есть опыт проведения выборов, и для столь драматичных оценок оснований не существует », - заявила Мака Бочоришвили.В беседе с POLITICO 19 сентября спикер Еврокомиссии заявил, что «на столе все варианты», если правящая партия «Грузинская мечта» продолжит авторитарную траекторию, «включая потенциально временную приостановку схемы визовой либерализации».





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