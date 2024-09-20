

Вопрос в стадии рассмотрения: ЕС может отменить безвиз с Грузией — POLITICO

20.09.2024 15:33





Евросоюз готов расторгнуть соглашения, которые дают гражданам Грузии возможность свободно передвигаться по странам-членам блока, пишет POLITICO.



Как отмечает издание, это станет важной частью разрыва отношений между Брюсселем и некогда самой многообещающей страной-кандидатом.



Спикер внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано подтвердил, что Евросоюз «рассматривает все варианты в качестве реакции на антидемократические события в Грузии»:



«Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Грузии и готов реагировать соответствующим образом. В июне на заседании Совета по иностранным делам состоялась глубокая дискуссия с участием стран-членов о текущей ситуации в Грузии. Все варианты находятся на рассмотрении, включая потенциальную временную приостановку визовой либерализации.



Оценка будет проводиться в случае развития событий, которые могут представлять угрозу внутренней безопасности Шенгенской зоны, а также при дальнейшем откате демократии в Грузии.



В рамках диалога по визовой либерализации между ЕС и Грузией и соответствующего плана действий от Грузии требовалось соблюдение определенных критериев, включая обеспечение защиты фундаментальных прав и предотвращение дискриминации.



Еврокомиссия ежегодно проводит обзор выполнения этих критериев. Уважение к фундаментальным правам также является основным принципом процесса присоединения и будет оценено в следующем отчете о расширении».



Введение персональных санкций против представителей правящей партии «Грузинская мечта» в Европейском Союзе постоянно блокируется Венгрией. Однако, отмечает JAMnews, приостановление безвизового режима — это решение, которое не требует полного консенсуса между странами-членами ЕС, достаточно согласия 15 стран.



Правящая партия Грузии утверждает, что не изменила европейскому курсу, а все ее последние действия направлены на сохранение суверенитета, защиту традиционных для грузинского народа ценностей и сохранение мира. Западные партнеры, по версии грузинских властей, находятся под влиянием «партии глобальной войны» и «олигархического воздействия», в связи с чем неверно оценивают ситуацию в Грузии.



Накануне на предвыборном митинге в Рустави основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили повторил ключевые посылы и предвыборные обещания. Это недопущение вмешательства иностранных держав во внутренние дела страны и «втягивания» Грузии в войну, строгое наказание «военных преступников», под которыми понимаются прошлые власти, признание неконституционными и запрет основных оппозиционных партий, а также укрепление конституционного статуса Грузинской православной церкви.



Оппозиция заявляет, что октябрьские выборы могут быть фальсифицированы «Грузинской мечтой». Правящая партия в ответ говорит, что подобные утверждения — часть «революционного плана» с целью «устроить майдан», чтобы опротестовать итоги голосования.





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