

Кобахидзе: Мы используем все усилия, чтобы превратить наш регион, Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей

26.09.2024 11:29





Сознавая цену мира, мы прилагаем все усилия, чтобы превратить наш регион, Южный Кавказ, из зоны конфликта в регион возможностей, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на встрече Совета Безопасности ООН.



По словам главы правительства, Грузия приветствует процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.



«Мы искренне приветствуем и рады процессу мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, что создало платформу для регионального сотрудничества, укрепления доверия, единства и обеспечения общего будущего», - сказал премьер.





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