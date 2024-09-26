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Кобахидзе: Мы используем все усилия, чтобы превратить наш регион, Южный Кавказ из зоны конфликта в регион возможностей
26.09.2024 11:29
Сознавая цену мира, мы прилагаем все усилия, чтобы превратить наш регион, Южный Кавказ, из зоны конфликта в регион возможностей, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на встрече Совета Безопасности ООН.
По словам главы правительства, Грузия приветствует процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.
«Мы искренне приветствуем и рады процессу мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией, что создало платформу для регионального сотрудничества, укрепления доверия, единства и обеспечения общего будущего», - сказал премьер.
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