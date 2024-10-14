

Каладзе называет заявление мониторинговой миссии «Мой голос» ложью и провокацией

14.10.2024 16:22









По словам Кахи Каладзе, предвыборная ситуация подробно описана в отчете ОБСЕ/БДИПЧ, и видно, что предвыборный период проходит гладко.



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«Знаем ли мы, кто эти люди — рядовые активисты той радикальной группировки, которая сегодня стала врагом страны для общества. Какой «Мой голос», какие факты, какие факты?! Вот был опубликован отчет ОБСЕ/БДИПЧ, где все подробно изложено. Я на выборах с 2012 года и такой вывод — первый. Всегда были противостояния, определенные проблемы, никогда у нас в стране не было таких мирных выборов, и какой-то «Мой голос», «Голос друга» и «Голос двоюродного брата» говорит какую-то глупость. Это ложь и обычная спекуляция», — заявил Каха Каладзе.

«Это ложь и очередная провокация», — так оценивает мэр Тбилиси Каха Каладзе заявление мониторинговой миссии «Мой голос» по поводу того, что у работников госслужбы просят личные номера членов их семей.По словам Кахи Каладзе, предвыборная ситуация подробно описана в отчете ОБСЕ/БДИПЧ, и видно, что предвыборный период проходит гладко.«Знаем ли мы, кто эти люди — рядовые активисты той радикальной группировки, которая сегодня стала врагом страны для общества. Какой «Мой голос», какие факты, какие факты?! Вот был опубликован отчет ОБСЕ/БДИПЧ, где все подробно изложено. Я на выборах с 2012 года и такой вывод — первый. Всегда были противостояния, определенные проблемы, никогда у нас в стране не было таких мирных выборов, и какой-то «Мой голос», «Голос друга» и «Голос двоюродного брата» говорит какую-то глупость. Это ложь и обычная спекуляция», — заявил Каха Каладзе.





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