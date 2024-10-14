

Госслужащих просят собирать персональные данные свои и членов их семьи в пользу «Грузинской мечты» - «Мой голос»

14.10.2024 13:13





Лиц, занятых в публичных учреждениях, массово просят собирать персональные данные свои и членов их семьи в пользу «Грузинской мечты», чтобы затем направить эти данные правящей партии - мы обращаемся к Специальной следственной службе и прокуратуре Грузии, немедленно начать расследование по данным фактам, - информацию об этом распространяет наблюдательская миссия «Мой голос».



Как отметила на брифинге представитель наблюдательской миссии Лонда Толорая, подобные факты наносят существенный ущерб правам каждого избирателя и выборам в целом.



«На прошлой неделе наблюдательская миссия "Мой голос" откликнулась на факты изъятия у избирателей документов, удостоверяющих личность. В частности, по информации, распространенной рядом источников, представители правящей партии брали удостоверяющие личность документы у служащих публичного сектора, а также социально незащищенных лиц против их воли .



12 октября 2024 года благодаря журналистскому расследованию, освещенному в СМИ, стали известны новые факты использования административного ресурса. Как выяснилось, лиц, занятых в публичных учреждениях, массово просят собирать персональные данные о себе и членах своей семьи в пользу «Грузинской мечты», чтобы затем направить эти данные правящей партии. В специальный секретный список, который оказался в руках журналиста, внесены персональные данные сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства обороны, мэрии Гардабанского муниципалитета, Корпорации нефти и газа, воздушной навигации, Объединения аэропортов и членов их семей - их имена, фамилии, личные номера, адреса и номера телефонов.



Распространенная информация вызывает обоснованные подозрения в том, что имеют место факты незаконного получения и использования персональных данных, принудительного воздействия на волю избирателей, злоупотребления должностными полномочиями и превышения полномочий. Таким образом, налицо признаки преступлений, предусмотренных статьями 157, 1644, 332 и 333 Уголовного кодекса Грузии. Публично распространенная информация является основанием для начала расследования, однако до сих пор ответственные следственные ведомства не дали никаких разъяснений по поводу предпринятого ими реагирования.



Мы обращаемся к Специальной следственной службе и прокуратуре Грузии с просьбой незамедлительно начать расследование по данным фактам и в кратчайшие сроки предоставить обществу информацию о проведенном расследовании, так как подобные факты наносят существенный ущерб как правам каждого избирателя, так и выборам в целом», - заявила Толорая.





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