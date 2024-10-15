

Леван Саникидзе: Грузия отдалилась от западного мира и избрала путь международной изоляции

15.10.2024 12:54









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„Это действительно важное заявление, особенно после того, как Европарламент принял важнейшую резолюцию по Грузии. Следует отметить и то, что у наших западных партнеров, естественно, возникло серьезное разочарование, в том числе, исходя из предпринятых Грузией шагов. Наша страна отдалилась от западного мира и избрала путь международной изоляции, но все выражают надежду, что Грузия сдаст самый важный тест на демократию. В Грузии выборы должны пройти в демократических и свободных условиях. Я убежден, что 26 октября, всего через каких-то 11 дней в Грузии будут новые коалиционные власти, которые активно продолжат путь е европейскому будущему Грузии”, - заявил Леван Саникидзе. Наша страна отдалилась от западного мира и избрала путь международной изоляции, но все выражают надежду, что Грузия сдаст самый важный тест на демократию. Мы убеждены, что 26 октября, в Грузии будут новые коалиционные власти, которые активно продолжат путь к европейскому будущему Грузии, - об этом заявил пресс-спикер «Единого национального движения» Леван Саникидзе.Он также прокомментировал заявление Верховного представителя Европейского совета по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.„Это действительно важное заявление, особенно после того, как Европарламент принял важнейшую резолюцию по Грузии. Следует отметить и то, что у наших западных партнеров, естественно, возникло серьезное разочарование, в том числе, исходя из предпринятых Грузией шагов. Наша страна отдалилась от западного мира и избрала путь международной изоляции, но все выражают надежду, что Грузия сдаст самый важный тест на демократию. В Грузии выборы должны пройти в демократических и свободных условиях. Я убежден, что 26 октября, всего через каких-то 11 дней в Грузии будут новые коалиционные власти, которые активно продолжат путь е европейскому будущему Грузии”, - заявил Леван Саникидзе.





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