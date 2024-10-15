

Жозеп Боррель заявил о признаках перехода к авторитаризму в Грузии

15.10.2024 12:23





Жозеп Боррель сделал заявление по итогам встречи министров иностранных дел 27 стран ЕС в Люксембурге.



«Правящая партия, их недавние действия, заявления и предвыборные обещания отдаляют страну от европейского пути и ведут к авторитаризму. Вот почему процесс вступления фактически приостановлен. Вы знаете о решениях Комиссии относительно доступа к европейскому финансированию», — сказал Боррель.



Он призвал дождаться парламентских выборов в Грузии 26 октября, отметив, что они станут "решающим испытанием для демократии Грузии и ее пути в Европейский Союз".





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