

«Грузинская мечта» умудрилась усмотреть в заявлении Байдена легитимацию выборов в Грузии

30.10.2024 13:42









Мдинарадзе отметил, что именно из-за этого администрация Байдена-Харрис подверглась жесткой критике со стороны Хельсинкской комиссии.



Кроме того, по словам Мдинарадзе, самое серьезное обвинение заключается в том, что якобы грузинское гражданское общество, политики и наблюдатели представили четкие доказательства того, что результаты выборов не отражают волю грузинского народа.



«Оказывается, Хельсинкской комиссии были представлены какие-то явные доказательства, но никто в Грузии не знает, о каких явных доказательствах идет речь. Пусть они будут добры и представят эти очевидные доказательства нам, или в прокуратуру, в любой следственный орган, или обнародуют и представят грузинскому обществу. В противном случае будет ясно только то, что Хельсинкская комиссия лжет, к сожалению, нам приходится это говорить, как в отношении Грузии, грузинского государства, грузинского общества, так и оскорбляет президента своей страны и его администрации, президента США в своем заявлении, которым она осудила подход администрации Байдена о признании выборов в Грузии легитимными, о предоставлении легитимности», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Напомним, что накануне Белый дом опубликовал



Как отмечается в заявлении, состоявшиеся 26 октября парламентские выборы были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей.

По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, заявление администрации президента США Джо Байдена стало признанием выборов в Грузии.Мдинарадзе отметил, что именно из-за этого администрация Байдена-Харрис подверглась жесткой критике со стороны Хельсинкской комиссии.Кроме того, по словам Мдинарадзе, самое серьезное обвинение заключается в том, что якобы грузинское гражданское общество, политики и наблюдатели представили четкие доказательства того, что результаты выборов не отражают волю грузинского народа.«Оказывается, Хельсинкской комиссии были представлены какие-то явные доказательства, но никто в Грузии не знает, о каких явных доказательствах идет речь. Пусть они будут добры и представят эти очевидные доказательства нам, или в прокуратуру, в любой следственный орган, или обнародуют и представят грузинскому обществу. В противном случае будет ясно только то, что Хельсинкская комиссия лжет, к сожалению, нам приходится это говорить, как в отношении Грузии, грузинского государства, грузинского общества, так и оскорбляет президента своей страны и его администрации, президента США в своем заявлении, которым она осудила подход администрации Байдена о признании выборов в Грузии легитимными, о предоставлении легитимности», — заявил Мамука Мдинарадзе.Напомним, что накануне Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена относительно прошедших в Грузии выборов.Как отмечается в заявлении, состоявшиеся 26 октября парламентские выборы были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей.





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