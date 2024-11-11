

Бокучава: Папуашвили должны посетить представители ХАМАС, России, Венесуэлы, Никарагуа, чтобы согласился на встречу

11.11.2024 14:29





Мы собираемся обратиться к представителям Евросоюза с предложением, чтобы в Грузии, как стране, имеющей статус кандидата, было допущено участие международных и конкретно европейских акторов в следственных действиях для определения масштабов фальсификации на парламентских выборах, - об этом журналистам заявила лидер "Единства - Национального движения" Тина Бокучава перед встречей с парламентской делегацией 8 европейских стран.



По ее словам, результаты выборов 26 октября не имеют международной легитимации, в том числе со стороны Евросоюза.



«Для международных друзей Грузии совершенно ясно, что эти выборы не отразили свободную волю грузинского народа, свободная воля была проигнорирована путем множества различных махинаций, включая массовое нарушение конституционного принципа тайности. Я уверена, что члены партии Иванишвили еще раз услышат от этой высокого уровня делегации ЕС, что эти выборы не могут и не будут иметь международной легитимации, что, естественно, является основанием для назначения повторных выборов, и именно это требование мы выдвигаем вместе с другими оппозиционными партиями.



В условиях захвата государственных структур Грузии невозможно провести независимое расследование. Поэтому мы собираемся обратиться к представителям Евросоюза с предложением, чтобы в Грузии, как стране, имеющей статус кандидата, было допущено участие международных и конкретно европейских акторов в следственных действиях для определения масштабов фальсификации, а то, что нарушен важнейший принцип свободы воли, это очевидно», - заявила Тина Бокучава.



Кроме того, она коснулась заявления предсеателя парламента Шалвы Папуашвили, который отказался встретиться с находящейся в Грузии парламентской делегацией 8 стран.



«Наверное, Папуашвили должны посетить представители ХАМАС, России, Венесуэлы, Никарагуа, которые не признают территориальную целостность Грузии, чтобы согласился на встречу. Как видно, председатели и заместители председателя комитета по внешним связям стран-членов ЕС не достойны встречи с Папуашвили», - сказала Бокучава.





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