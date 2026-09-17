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На границе Грузии выявили почти 600 граммов незадекларированного золота


17.09.2026   17:08


Сотрудники таможни пресекли шесть случаев незаконного ввоза подлежащих обязательному декларированию золотых изделий через пограничные пункты Сарпи, аэропорт Кутаиси и Садахло.

По данным Службы доходов Министерства финансов Грузии, во время досмотра пассажиров, их багажа и автомобилей таможенники обнаружили в общей сложности 594 грамма золота, в том числе:

• золотые украшения
• золотые монеты
• золотые слитки

Общая таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 164 995 лари.

Материалы в отношении четырёх нарушителей переданы Следственной службе Министерства финансов.

Ещё двух граждан оштрафовали в общей сложности на 16 250 лари в соответствии со статьёй 168 Таможенного кодекса Грузии.


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