|
|
|
Председатель ЦИК Грузии подписал итоговый протокол результатов выборов 26 октября
16.11.2024 13:30
Председатель и секретарь ЦИК Грузии подписали итоговый протокол результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября.
Он также поздравил победившие на выборах партии и лиц, получивших мандат депутата парламента Грузии, и пожелал им успехов.
"Итоговый протокол составлен. Этим мы, фактически, завершаем избирательный период, дорогие коллеги, вовлеченные стороны, которые наблюдали за этим процессом и были вовлечены в него в разном статусе. Здесь же хочу отметить, что этим, наряду с завершением избирательного периода, с сегодняшнего дня, фактически, приостанавливаются полномочия в нижестоящих комиссиях, членов окружных избирательных комиссий, как временных, так и назначенных вышестоящими комиссиями, а также партийных. Хочу объявить сегодняшнее заседание закрытым и всем пожелать успехов. Конечно же, я поздравляю победившие на выборах партии и лиц, получивших мандат депутата парламента Грузии, и всем абсолютно желаю им успехов в их деятельности", - заявил Каландаришвили.
До того, как покинуть зал заседаний он в виде реплики отметил: "Нельзя терять честь!“
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна