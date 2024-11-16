

Председатель ЦИК Грузии подписал итоговый протокол результатов выборов 26 октября

16.11.2024 13:30





Председатель и секретарь ЦИК Грузии подписали итоговый протокол результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября.



Он также поздравил победившие на выборах партии и лиц, получивших мандат депутата парламента Грузии, и пожелал им успехов.



"Итоговый протокол составлен. Этим мы, фактически, завершаем избирательный период, дорогие коллеги, вовлеченные стороны, которые наблюдали за этим процессом и были вовлечены в него в разном статусе. Здесь же хочу отметить, что этим, наряду с завершением избирательного периода, с сегодняшнего дня, фактически, приостанавливаются полномочия в нижестоящих комиссиях, членов окружных избирательных комиссий, как временных, так и назначенных вышестоящими комиссиями, а также партийных. Хочу объявить сегодняшнее заседание закрытым и всем пожелать успехов. Конечно же, я поздравляю победившие на выборах партии и лиц, получивших мандат депутата парламента Грузии, и всем абсолютно желаю им успехов в их деятельности", - заявил Каландаришвили.



До того, как покинуть зал заседаний он в виде реплики отметил: "Нельзя терять честь!“





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