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Из-за технических помех звонки на линию 112 поступают с перебоями
20.09.2026 10:36
По информации Центра управления общественной безопасностью, из-за технических помех звонки на номер 112 поступают с перебоями.
В распространённой информации 112 также указаны альтернативные контактные номера, по которым граждане при необходимости смогут связаться со службой.
«Если вам требуется экстренная помощь и вы не можете связаться с нами по номеру 112, звоните по альтернативным номерам: 591544375; 591946870; 591946840; 591544384; 577011174; 598087761; 599842206; 577011241.
Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и указанная неисправность будет устранена в кратчайшие сроки.
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в информации.
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