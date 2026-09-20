Из-за технических помех звонки на линию 112 поступают с перебоями

20.09.2026 10:36





По информации Центра управления общественной безопасностью, из-за технических помех звонки на номер 112 поступают с перебоями.



В распространённой информации 112 также указаны альтернативные контактные номера, по которым граждане при необходимости смогут связаться со службой.



«Если вам требуется экстренная помощь и вы не можете связаться с нами по номеру 112, звоните по альтернативным номерам: 591544375; 591946870; 591946840; 591544384; 577011174; 598087761; 599842206; 577011241.



Техническая группа интенсивно работает над устранением проблемы, и указанная неисправность будет устранена в кратчайшие сроки.



Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





