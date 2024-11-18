

Саломе Зурабишвили принимает во Дворце Орбелиани лидеров «Коалиции за перемены»

18.11.2024 18:07





Президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает во Дворце Орбелиани лидеров "Коалиции за перемены" Нику Гварамия и Элене Хоштария.



До начала встречи Ника Гварамия и Элене Хоштария воздержались от комментариев. До этого у президента Грузии уже состоялась встреча с лидерами коалиции "Сильная Грузия" Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Как заявил в беседе с представителями СМИ Мамука Хазарадзе, на встрече была рассмотрена идея создания "Народного парламента".



По его словам, важно, чтобы, помимо уличных протестов, было создано такое пространство, чтобы общество увидело, что совместно можно решить многие вопросы.



По его же заявлению, протест должен продолжаться, в том числе, и в разных его формах.





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