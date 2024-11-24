

Президент назвала заявление МВД нарушением права на манифестации и собрания

24.11.2024 13:37









По словам президента, это очередное нарушение главного принципа Конституции – права на манифестации и собрания.



«Сказали бы уже, мы вас всех переловим… Это очередное нарушение главного принципа Конституции – права на манифестации и собрания! Какое значение имеет, ограничение прав происходит по закону или постановлению! и угроза ни во что не укладывается, очередное свидетельство правления в русском стиле», - пишет президент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала заявление МВД Грузии , в котором ведомство предупреждает организаторов предстоящей акции протеста, не выходить за установленные законом рамки проведения собраний/манифестаций, а, в противном случае, угрожает принять все меры по пресечению незаконных действий.По словам президента, это очередное нарушение главного принципа Конституции – права на манифестации и собрания.«Сказали бы уже, мы вас всех переловим… Это очередное нарушение главного принципа Конституции – права на манифестации и собрания! Какое значение имеет, ограничение прав происходит по закону или постановлению! и угроза ни во что не укладывается, очередное свидетельство правления в русском стиле», - пишет президент.





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