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МВД: Предупреждаем участников и организаторов акции протеста, воздерживаться от противозаконных действий
24.11.2024 13:35
Министерство внутренних дел Грузии отреагировало на информацию о проведении акции протеста перед зданием законодательного органа Грузии во время первого заседания парламента 11-го созыва и предупредило организаторов не выходить за рамки, установленные законом для проведения собраний/манифестаций, и воздерживаться от противозаконных действий.
По пояснению ведомства, в противном случае, полиция примет все соответствующие правовые действия по пресечению противозаконных действий.
Вместе с тем, в заявлении МВД указано, что законом прямо запрещается блокировать стратегические объекты или объекты особого значения, что является наказуемым деянием.
„Как известно, до первого заседания парламента 11-го созыва, с 24 ноября некоторые оппозиционные партии планируют собраться на площади Республики и провести шествие к зданию парламента.
В СМИ и социальных сетях лидерами оппозиционных партий распространяется информация о том, что целью проведения акции является воспрепятствование проведению первого заседания вновь избранного парламента, назначенного на 25 ноября, что может быть достигнуто разными методами.
Напоминаем организаторам и участника запланированной акции о том, грузинское законодательство детально определяет правовые рамки проведения собраний/манифестаций, с целью защиты общественной безопасности и обеспечения исправного функционирования разных организаций.
Кроме того, законом прямо запрещается блокировать стратегические объекты или объекты особого значения, что является наказуемым деянием и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, а в случае совершения деяния группой лиц – до 4 лет лишения свободы.
Вместе с тем, законом утвержден список объектов стратегического и/или особого значения, в который входит и здания парламента и Администрации правительства Грузии.
Соответственно, мы предупреждаем участников и организаторов акции протеста, воздерживаться от противозаконных действий – в противном случае, полиция примет все соответствующие правовые действия по их пресечению “, - указано в заявлении.
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