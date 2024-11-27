

Шестой президент Грузии будет впервые избран непрямым путем избирательной коллегией

27.11.2024 12:22









Учитывая Конституцию и законодательство Грузии, в коллегии должны быть представлены все члены парламента, Верховных Советов автономных республик Абхазия и Аджария, а также члены сакребуло, выдвинутые политическими партиями в пропорциональном соотношении.



Согласно Конституции, чтобы кандидат был избран в первом же туре, он должен набрать не менее 2/3 голосов членов коллегии. Если кандидату в президенты не удастся набрать 2/3, состоится второй тур.



Инаугурация президента состоится 29 декабря, в третье воскресенье после дня выборов. Глава государства займет должность сроком на 5 лет.



Партия власти «Грузинская мечта» выдвинула на пост Шестой президент Грузии впервые будет избран непрямым путем избирательной коллегией, состоящей из 300 членов. Президентские выборы пройдут 14 декабря в 09:00 во дворце парламента.Учитывая Конституцию и законодательство Грузии, в коллегии должны быть представлены все члены парламента, Верховных Советов автономных республик Абхазия и Аджария, а также члены сакребуло, выдвинутые политическими партиями в пропорциональном соотношении.Согласно Конституции, чтобы кандидат был избран в первом же туре, он должен набрать не менее 2/3 голосов членов коллегии. Если кандидату в президенты не удастся набрать 2/3, состоится второй тур.Инаугурация президента состоится 29 декабря, в третье воскресенье после дня выборов. Глава государства займет должность сроком на 5 лет.Партия власти «Грузинская мечта» выдвинула на пост шестого президента Грузии кандидатуру Михаила Кавелашвили.





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