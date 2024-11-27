|
|
|
Шестой президент Грузии будет впервые избран непрямым путем избирательной коллегией
27.11.2024 12:22
Шестой президент Грузии впервые будет избран непрямым путем избирательной коллегией, состоящей из 300 членов. Президентские выборы пройдут 14 декабря в 09:00 во дворце парламента.
Учитывая Конституцию и законодательство Грузии, в коллегии должны быть представлены все члены парламента, Верховных Советов автономных республик Абхазия и Аджария, а также члены сакребуло, выдвинутые политическими партиями в пропорциональном соотношении.
Согласно Конституции, чтобы кандидат был избран в первом же туре, он должен набрать не менее 2/3 голосов членов коллегии. Если кандидату в президенты не удастся набрать 2/3, состоится второй тур.
Инаугурация президента состоится 29 декабря, в третье воскресенье после дня выборов. Глава государства займет должность сроком на 5 лет.
Партия власти «Грузинская мечта» выдвинула на пост шестого президента Грузии кандидатуру Михаила Кавелашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна