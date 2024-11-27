

Кандидатом в президенты будет бывший футболист Михаил Кавелашвили

27.11.2024 11:34





Кандидатом в президенты Грузии будет Михаил Кавелашвили. О соответствующем решении было объявлено на брифинге, состоявшемся в офисе «Грузинской мечты».



«Грузинская мечта» сегодня утром обсудила кандидата в президенты сначала в формате заседания политсовета, а затем в формате заседания большинства.



«Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность – качества, которые отличают Михаила Кавелашвили», — так почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили охарактеризовал Кавелашвили.



«Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей. Учитывая все вышесказанное, команда приняла единогласное решение относительно выдвижения Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.



Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отнятое у Института президента. 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и с этого дня вопиющие практики предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом.



Нет сомнений в том, что Михаил Кавелашвили будет служить не иностранной державе, а грузинскому государству и грузинскому народу и внесет свой вклад в прогресс и успех нашей страны. Я хотел бы пожелать Михаилу Кавелашвили успешной карьеры на посту президента Грузии», — сказал Бидзина Иванишвили.



Кавелашвили - ветеран футбола, в конце 80-х годов играл за тбилисские «Локомотив» и «Динамо». В 1995 году перешёл во владикавказский клуб «Спартак-Алания», а затем в «Манчестер Сити», позже играл за разные клубы Швейцарии.



Михаил Кавелашвили – один из лидеров «Силы народа», политического объединения, состоящего из представителей правящей партии, формально отколовшихся от «Грузинской мечты».



По данным грузинских НПО, Кавелашвили не имеет высшего образования. В 2023 году IDFI обратилась к парламенту с публичным письмом и запросила документы, подтверждающие образование депутата. В ответе парламента говорится, что Михаил Кавелашвили не представил документов, подтверждающих его образование.



До этого в 2015 году Михаил Кавелашвили, который на тот момент был основателем организации «Наш футбол», обратился в суд и обжаловал положение, согласно которому он не может участвовать в выборах президента Федерации футбола. По этому положению президент Федерации футбола обязан был иметь высшее образование.



Президент будет избираться сроком на 5 лет коллегией выборщиков, состоящей из 300 членов, включая всех членов высших представительных органов парламента Грузии (150 членов), Высшего совета Абхазии (в изгнании – 20 членов) и АР Аджарии (21 член) и местных самоуправлений (109 членов).



Президентские выборы назначены на 14 декабря. Инаугурация президента состоится в третье воскресенье после выборов - 29 декабря.





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