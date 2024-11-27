

Хухашвили: «Бидзина Иванишвили высмеивает грузинское общество»

27.11.2024 13:25









Хухашвили считает, что это трагикомедия, поскольку «Бидзина Иванишвили высмеивает грузинское общество».



«В Грузии утвердился культ личности, разве это не однопартийная система? Поэтому существует религиозное восприятие всего этого. Учитывая, что это культ личности, его желание – закон. Он может сделать какие-то шаги с любым мнением, которое может быть непонятно всем. Он свободно может назначить хоть пингвина президентом, ему дали такое право. Он смеётся над нами в какой-то степени. В его подходе к грузинскому обществу есть определенная ирония. При этом он подчеркивает, в каком состоянии мы все находимся, и насколько абсурдным может быть любое решение. Лично он может позволить себе такую ​​роскошь. Что я могу еще прокомментировать? Как я могу говорить о Кавелашвили всерьез? Я не могу говорить...", - сказал Хухашвили.



Что касается критериев избрания Михаила Кавелашвили, Гия Хухашвили отметил, что решения и намерения Бидзины Иванишвили "неисповедимы".



«Он считает, что он Бог. Поэтому нет смысла анализировать его решение. Его пути неисповедимы. По человеческой логике это трагикомедия. Это не трагедия и не комедия, потому что речь идет о президенте страны. Назначение Михаила Кавелашвили на человеческом языке означает лишь то, что он погасил этот последний институт, последнюю свечу в грузинской институциональной демократии и наконец завладел ею. Тем самым он подчеркнул, что этот институт уже упразднен. Назначение Михаила Кавелашвили означает упразднение института президента. Как вы себе представляете Михаила Кавелашвили на переговорах с мировыми лидерами? Это было бы абсурдно. Он действительно мог назначить пингвина, не так ли? Он мог, но не назначил совсем пингвина», - сказал Хухашвили.



Кроме того, по мнению Хухашвили, Бидзина Иванишвили оскорбил и упразднил Конституцию".



«Он сказал: я — Конституция, я — закон, я — все институты и закон, в этой стране больше ничего нет. Не исключено, что в ближайшее время в центре Тбилиси начнется строительство мавзолея или пирамиды. У нас такая печальная ситуация", - сказал Хухашвили.



Напомним, кандидатом в президенты Грузии будет Михаил Кавелашвили. Соответствующее решение Политсовета "Грузинской мечты" озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на брифинге, состоявшемся в офисе партии. Политолог Гия Хухашвили считает, что выдвижение Михаила Кавелашвили кандидатом на пост президента означает упразднение института президента. Бидзина Иванишвили «свободно может назначить пингвина президентом, ему дали такое право».Хухашвили считает, что это трагикомедия, поскольку «Бидзина Иванишвили высмеивает грузинское общество».«В Грузии утвердился культ личности, разве это не однопартийная система? Поэтому существует религиозное восприятие всего этого. Учитывая, что это культ личности, его желание – закон. Он может сделать какие-то шаги с любым мнением, которое может быть непонятно всем. Он свободно может назначить хоть пингвина президентом, ему дали такое право. Он смеётся над нами в какой-то степени. В его подходе к грузинскому обществу есть определенная ирония. При этом он подчеркивает, в каком состоянии мы все находимся, и насколько абсурдным может быть любое решение. Лично он может позволить себе такую ​​роскошь. Что я могу еще прокомментировать? Как я могу говорить о Кавелашвили всерьез? Я не могу говорить...", - сказал Хухашвили.Что касается критериев избрания Михаила Кавелашвили, Гия Хухашвили отметил, что решения и намерения Бидзины Иванишвили "неисповедимы".«Он считает, что он Бог. Поэтому нет смысла анализировать его решение. Его пути неисповедимы. По человеческой логике это трагикомедия. Это не трагедия и не комедия, потому что речь идет о президенте страны. Назначение Михаила Кавелашвили на человеческом языке означает лишь то, что он погасил этот последний институт, последнюю свечу в грузинской институциональной демократии и наконец завладел ею. Тем самым он подчеркнул, что этот институт уже упразднен. Назначение Михаила Кавелашвили означает упразднение института президента. Как вы себе представляете Михаила Кавелашвили на переговорах с мировыми лидерами? Это было бы абсурдно. Он действительно мог назначить пингвина, не так ли? Он мог, но не назначил совсем пингвина», - сказал Хухашвили.Кроме того, по мнению Хухашвили, Бидзина Иванишвили оскорбил и упразднил Конституцию".«Он сказал: я — Конституция, я — закон, я — все институты и закон, в этой стране больше ничего нет. Не исключено, что в ближайшее время в центре Тбилиси начнется строительство мавзолея или пирамиды. У нас такая печальная ситуация", - сказал Хухашвили.Напомним, кандидатом в президенты Грузии будет Михаил Кавелашвили. Соответствующее решение Политсовета "Грузинской мечты" озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на брифинге, состоявшемся в офисе партии.





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