

Лидер ЕНД о выдвижении Кавелашвили кандидатом в президенты: Очередная позорная фаза российского переворота

27.11.2024 15:32









По словам Бокучава, единственный выход- это «непримирение, протест и возвращение нашей страны».



«Это очередная позорная фаза российского переворота против грузинского народа, когда на 33-ю годовщину президентства Звиада Гамсахурдиа Иванишвили должен назначить президентом грузинскому народу неблаговидного, невежественного, позорного Михаила Кавелашвили. Единственный выход- это непримирение, протест и возвращение нашей страны», - сказала Тина Бокучава. В 33-ю годовщину президентства Звиада Гамсахурдиа Иванишвили должен назначить президентом грузинскому народу неблаговидного, невежественного, позорного Михаила Кавелашвили, - об этом заявила председатель «Единства-Национального движения» Тина Бокучава.По словам Бокучава, единственный выход- это «непримирение, протест и возвращение нашей страны».«Это очередная позорная фаза российского переворота против грузинского народа, когда на 33-ю годовщину президентства Звиада Гамсахурдиа Иванишвили должен назначить президентом грузинскому народу неблаговидного, невежественного, позорного Михаила Кавелашвили. Единственный выход- это непримирение, протест и возвращение нашей страны», - сказала Тина Бокучава.





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