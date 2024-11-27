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Лидер ЕНД о выдвижении Кавелашвили кандидатом в президенты: Очередная позорная фаза российского переворота
27.11.2024 15:32
В 33-ю годовщину президентства Звиада Гамсахурдиа Иванишвили должен назначить президентом грузинскому народу неблаговидного, невежественного, позорного Михаила Кавелашвили, - об этом заявила председатель «Единства-Национального движения» Тина Бокучава.
По словам Бокучава, единственный выход- это «непримирение, протест и возвращение нашей страны».
«Это очередная позорная фаза российского переворота против грузинского народа, когда на 33-ю годовщину президентства Звиада Гамсахурдиа Иванишвили должен назначить президентом грузинскому народу неблаговидного, невежественного, позорного Михаила Кавелашвили. Единственный выход- это непримирение, протест и возвращение нашей страны», - сказала Тина Бокучава.
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